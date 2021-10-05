Я бы так не смог: Герман-младший о полете Пересильд и Шипенко в космос для съемок фильма

Российский кинорежиссер и сценарист Алексей Герман-младший в беседе с корреспондентом ФАН признался, что не смог бы решиться на полет в космос ради съемок фильма.

Сегодня первый в мире киноэкипаж отправится на Международную космическую станцию (МКС) для съемок фильма «Вызов». Старт корабля «Союз МС-19» во главе с актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым намечен на 11:55 по московскому времени.

«Я считаю, что это очень смелый поступок. Я горжусь тем, что знаком с режиссером Климом Шипенко, они молодцы. Я бы так не смог никогда и не думаю, что так бы смогли хоть кто-то из моих знакомых. Они очень смелые ребята. Пускай пробуют, надеюсь, у них все получится», — прокомментировал Герман-младший.

Невские Новости / Надежда Дроздова

Известно, что детали сценария постоянно переписывались вплоть до понедельника, а, может быть, даже будут скорректированы еще на орбите. В космосе будут отсняты 35 минут действия фильма, на их создание уйдет 12 дней. Экипаж должен вернуться на Землю 17 октября.

Ранее стало известно, что дочери актрисы Юлии Пересильд Анна и Мария проводили маму на космическую съемочную площадку. Девочки также пообещали в ее отсутствие хорошо себя вести, гулять с собакой и делать уроки.