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Бондаренко рассказал о сильном влечении к Арнтгольц во время совместных съемок
Шоу-бизнес
Бондаренко рассказал о сильном влечении к Арнтгольц во время совместных съемок
Агентство городских новостей Москва  /  Антон Кардашов

Москва, 5 октября. Популярный актер Станислав Бондаренко откровенно рассказал о своих чувствах к коллеге по съемочной площадке Татьяне Арнтгольц. Однако артистам не суждено было быть вместе.

Много лет назад артисты вместе работали над популярным телесериалом «Талисман любви», который выходил на экраны в 2005 году. В тот период между ними вспыхнули чувства, однако они не переросли ни во что большее. Бондаренко не стал скрывать своего влечения и откровенно рассказал об этом Арнтгольц.

«Я влюбился в Танюшку. Она восхитительная и просто прекрасная женщина. Но у меня тогда были отношения, хотя Татьяна мне сильно симпатизировала. Я говорил ей об этом. Признался в чувствах. Мы остались друзьями. Она знала о моих чувствах», — признался актер в эфире программы «Судьба человека».

Звезда фильма «Анка с Молдованки» честно признался актрисе, что в тот момент уже состоял в отношениях с другой. Он отметил, что неправильно начинать роман с новым человеком, пока не закончен предыдущий.

«Это некрасиво. Я считаю, если хочешь новых отношений, то разорви старые. Это правильно и по-честному», — заявил Бондаренко.

Несмотря на чувства к Арнтгольц, актеры так и не сошлись. Однако спустя годы он развелся со своей первой супругой, артисткой Юлией Чиплевой. Последние годы он счастлив с моделью и бизнес-леди Аурикой Алехиной, пара воспитывает двух дочерей. Ранее артист поделился со своими поклонниками секретом семейного счастья.

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роман бондаренко судьба человека Арнтгольц
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