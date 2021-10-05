Дочь Валерия Гаркалина рассказала ФАН подробности о состоянии 67-летнего актера

Москва, 5 октября. Дочь известного актера Валерия Гаркалина Ника прокомментировала новость о болезни отца. В эксклюзивном комментарии ФАН она развеяла слухи о тяжелом состоянии звезды.

Популярный актер попал в больницу с поражением легких. По информации некоторых СМИ, медики оценивают его состояние как тяжелое. Однако дочь актера Ника Гаркалина опровергла подобные заявление. В эксклюзивном комментарии ФАН она отметила, что у отца действительно поражены легкие, но о том, насколько сильно — сообщать не стала.

«Позвольте я не буду говорить этих деталей. Поражение легких есть, поэтому он и в больнице. Там все под контролем и все не так страшно», — сообщила дочь актера в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей.

Ранее сообщалось, что известный актер попал в больницу еще 2 октября. По словам его дочери, в настоящий момент он идет на поправку. Течение болезни не тяжелое, поскольку некоторое время назад он вакцинировался.