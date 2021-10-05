Beluga Group продемонстрировала позитивную динамику по экспортным отгрузкам в 2021 году

Москва, 5 октября. Крупнейшая российская алкогольная компания Beluga Group опубликована операционные результаты за третий квартал и девять месяцев 2021 года.

Бренд Beluga укрепляет свои позиции в России и мире, следует из пресс-релиза, опубликованного на официальном сайте производителя. Так, экспортные отгрузки увеличились на 138% и 120% соответственно. Розничная сеть «ВинЛаб», принадлежащая компании, также продолжила развитие: количество торговых точек превысило 800, а объем продаж за девять месяцев текущего года увеличился на 27,4%. На динамику трафика, помимо органического роста, влияет ускорение открытий магазинов. В сентябре 2021 года начали работу 46 новых торговых точек.

Председатель правления Beluga Group Александр Мечетин, комментируя статистические итоги девяти месяцев, отметил, что компания продемонстрировала показали на уровне рекордного по продажам 2020 года. Таких результатов производителю удалось достичь благодаря диверсификации портфеля брендов с фокусом на сегменты премиум и выше.

Кроме того, Beluga Group не только регулярно обновляет ассортимент новинками в популярных у покупателей коньячных и винных изделий, но и заключает партнерства со всемирно известными торговыми марками. Например, компания подписала новый контракт с немецкой компанией Underberg о дистрибуции ликеров XUXU, говорится на сайте бренда.

Директор Центра исследования федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз и генеральный директор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский ранее отметили успехи Beluga Group на зарубежном рынке.