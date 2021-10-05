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Войска РХБЗ планируют оснастить новыми беспилотными огнеметными системами

  /   Обновлено: 05 октября 2021 11:02
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Армия
Войска РХБЗ планируют оснастить новыми беспилотными огнеметными системами
vk.com  /  Компания «Кронштадт»

Москва, 5 октября. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ получат на вооружение новые беспилотные огнеметные системы.

Источник в Минобороны РФ сообщил «Известиям», что оборонное ведомство согласовало тактико-технические требования к новым видам вооружений. В перечень новинок попали беспилотные огнеметные системы. Они будут выполнены на базе небольших летательных аппаратов либо квадрокоптеров. БПЛА смогут наносить удары с помощью термобарических или зажигательных зарядов.

«Они позволят избежать разрушения построек, не относящихся к военной инфраструктуре, а также сократить потери среди мирного населения и военнослужащих», — рассказал военный эксперт Виктор Мураховский.

Ранее телеканал «360» сообщал, что концерн «Калашников» в настоящее время работает над новым стрелковым комплексом для российской армии. Специалисты предприятия также заявили, что на этап испытаний вышел новый легкий пулемет РПЛ-20.

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