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Профсоюзы Украины планируют массовые акции протеста
Украина
Профсоюзы Украины планируют массовые акции протеста
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Киев, 5 октября. В четверг, 7 октября, во Всемирный день действий профсоюзов «За достойный труд!», Федерация профсоюзов Украины проведет массовые акции протеста против режима Владимира Зеленского. Организаторы планируют вывести на улицы Киева не менее десяти тысяч человек. Они передадут ряд требований к парламенту, правительству и работодателям, сообщает издание «Новороссия».

Главные требования профсоюзов — повышение минимального уровня заработной платы и пенсий, принятие нового Трудового кодекса, установление справедливых и адекватных тарифов на коммунальные услуги. Кроме того, участники акции будут требовать соблюдения конституционных прав граждан. Как считают организаторы выступления, свободный рынок энергоносителей не должен вести к уничтожению отечественной промышленности, сокращению рабочих мест и разрушению социальной сферы.

Ранее ФАН приводил мнение депутата Рады Юлии Тимошенко. Она считает, что цены на газ для украинских потребителей сильно завышены.

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Все новости / Украина / Профсоюзы Украины планируют массовые акции протеста
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