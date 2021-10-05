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Раскрыт секрет долголетия старейшего человека на свете
Видео

Старейшим в мире мужчиной стал 112-летний житель Леона Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия. Гарсия попал в книгу рекордов Гиннеса и раскрыл секрет долголетия.

Испанец родился 11 февраля 1909 года, он невысокого роста, однако его здоровью позавидует любой молодой.

В 1933 году он женился на Антонине Баррио Гутьерс, и у них родилось восемь детей. Мужчина всю жизнь работал сапожником, а также был одним из основателей местного футбольного клуба. Как оказалось, никаких секретных лекарств или зелья мужчина не употребляет, к тому же ничего не скрывает.

«Я живу спокойной жизнью и никому не причиняю вреда», — признается Гарсия.

Многим стоило бы у него поучиться.

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