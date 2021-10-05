Осадочек остался: экономист назвал масштабный сбой тревожным сигналом для Facebook

Капитализация Facebook, Apple и многих других ведущих мировых компаний в индустрии айти и потребительской электронике значительно завышена рынком. Как показал сбой, люди могут спокойно прожить без гаджетов и социальных сетей и пару часов, и несколько недель. Такое мнение ФАН высказал экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

Крупнейший в истории сбой

Facebook, Instagram и WhatsApp полностью восстановились после крупнейшего сбоя в истории социальных сетей. Сервисы были недоступны более шести часов.

На фоне сбоев в доступе к социальным сетям активизировались хакеры. Источники сообщали, что на одном из популярных форумов продавались данные более 1,5 миллиарда юзеров. Этот «слив» соцсети стал самым большим в истории.

Причиной масштабного падения социальных сетей назвали проблемы с сетью. Глава технической службы Facebook Майк Шрепфер принес свои извинения пользователям и сообщил, что специалисты делают все возможное для устранения неполадок.

«Осадочек остался»

Как отметил Андрей Лобода, сбои в функционировании социальных сетей и популярного мессенджера фиксировались в России, США, Канаде, Германии, Италии, Франции, Нидерландах и многих других странах мира. Допущенные критические ошибки в обновлении практически полностью сделали недоступными популярные сервисы почти для полумиллиарда людей. К 07:00 утра по московскому времени сбой устранили, однако осадок у пользователей и инвесторов остался очень впечатляющим.

«Допущенные ошибки в программном обновлении стоили владельцу Facebook 6,6 миллиарда долларов, именно столько потеряла в капитализации основанная Марком Цукербергом компания. Неудачные действия айти-специалистов должны быть исключены. Самое продолжительное отключение сервисов за всю историю», — пояснил Андрей Лобода.

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Он заметил, что сбой в сетевом трафике — весьма тревожный сигнал для Facebook с точки зрения корпоративного управления и жесткого контроля реализуемых бизнес-процессов. Весьма вероятно, что такое происшествие могло стать запланированной вредоносной ошибкой. Прозрачное расследование поможет прояснить ситуацию с конфигурацией серверов и обновлением программного обеспечения.

«На сегодня прямой ущерб от сбоя оценивается в 160 миллионов долларов. Вполне очевидно, что убытки господина Цукерберга будут расти снежным комом, поскольку мировые СМИ уже информируют о выставленных на продажу на черном рынке данных 1,5 миллиарда пользователей Facebook», — добавил Андрей Лобода.

Эксперт заметил, что на фоне сбоев в других соцсетях в Telegram за несколько часов перешло около 50 миллионов новых пользователей. Мессенджер российского происхождения значительно усилил свои позиции на мировом рынке. С точки зрения пиара и внешних коммуникаций для бизнеса развитие информационного взаимодействия с целевыми аудиториями через социальные сети и цифровые каналы продолжит расти.

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«Форматы потребления цифрового контента целевой аудиторией постоянно меняются, однако можно отметить, что именно Telegram позволяет сегодня охватывать наиболее качественную аудиторию, а показатели ее вовлеченности и конверсии остаются наиболее оптимальными для маркетологов. Капитализация Facebook, Apple и многих других ведущих мировых компаний в индустрии айти и потребительской электронике значительно завышена рынком. Как показал сбой, люди могут спокойно прожить без гаджетов и социальных сетей и пару часов, и несколько недель. Однако без тепла и еды прожить невозможно. В этом плане справедливая рыночная стоимость «Газпрома», предприятий ТЭК и крупнейших российских сельскохозяйственных и пищевых компаний могла бы быть в 5–10 раз выше», — заключил Андрей Лобода.

При этом Facebook отрицает утечку данных пользователей во время глобального сбоя. Издание Privacy Affairs до этого объявило, что данные 1,5 миллиарда пользователей Facebook выставили на продажу на популярном хакерском сайте. Речь идет об именах, номерах телефонов, адресах электронных почт, ID и геолокации.