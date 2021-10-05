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Форвард Мбаппе готов завершить карьеру в сборной Франции
Спорт
Форвард Мбаппе готов завершить карьеру в сборной Франции
wikipedia.org  /  Кирилл Венедиктов / CC BY-SA 3.0

Париж, 5 октября. Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе признался, что готов завершить выступление в национальной команде.

Киллиан Мбаппе обиделся на расистские оскорбления болельщиков сборной Франции после игры со Швейцарией на Евро-2020. В интервью L’Equipe нападающий, который не реализовал одиннадцатиметровый удар в серии послематчевых пенальти поединка плей-офф континентального первенства, заявил, что готов уйти из национальной команды. Об этом пишет RT.

«Главное — это сборная Франции, и если она будет счастливее без меня, то я готов уйти. Я встречался с президентом французской федерации футбола, мы обсуждали это. Я ему высказал, что недоволен тем, что люди называли меня "обезьяной" за нереализованный пенальти», — отметил 22-летний нападающий.

Мбаппе является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции. Более того, он был признан лучшим игроком планетарного первенства в России.

Ранее заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев возмутился отказом Артема Дзюбы от вызова в сборную России. Именитый наставник признался, что впервые столкнулся с такой ситуацией.

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