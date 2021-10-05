Возвращение легенд: ведущие автоблогеры покажут свои проекты офлайн

9 октября откроется уникальная площадка с одними из самых известных автомобилей в онлайн-пространстве — Автоблогер LIVE. Проект организован Outlet Village Пулково, где и пройдет событие, при поддержке Автомотофестиваля «ДвижОк» (Summer Motor Fest).

Площадка Автоблогер LIVE, вход на которую полностью свободный, будет доступна для посещения до конца января 2022 года и впервые соберет под одной крышей 9 автомобилей, завоевавших всероссийскую известность и сердца пользователей глобальной Сети.

9 октября в 14:00 состоится торжественное открытие пространства, в котором примут участие автоблогеры. В первый же день они представят свои уникальные проекты на площадке Автоблогер LIVE.

автоблогер LIVE /

Константин Заруцкий (известный как AcagemeG) привезет свои самые именитые автомобили, среди которых: экстравагантный «Bentley» на гусеницах, модифицированный «ЗИЛ 600 сил», а также самую известную «НИВУ» в стране — «Русского раптора», который на сегодняшний день принадлежит автопарку Velgutsgarage, но создавалась машина заботливыми руками Константина.

Евгений (NEW IRON) покажет свой первый проект «ВСПЫШ» (он же Porshe Cayenne «Багги»), над которым шла кропотливая работа в течение 1,5 года.

Георгий Медведев («Независимый эксперт») представит не просто «Победу V8» под кодовым названием «1954», а настоящую машину «Безумного Макса». Ярослав Ефремов же — свой уникальный авторский проект «Porsche Cayman».

автоблогер LIVE /

Данила Хаинов (DanHainov) продемонстрирует полностью самодельный российский спорткар — «ЛАУРА 3», которую блогер собрал за две недели для участия в первом АвтоБлогерШоу (впоследствии оно переросло в проект, причастный к пространству Summer Motor Fest).

Семья известного автогонщика Ивана Куренбина также решила принять участие в проекте и любезно предоставляет два великолепных экспоната: так полюбившегося публике «Молнию Маккуин» и гоночную Mazda RX-7, на которой пилот прошел внушительное количество гоночных трасс.

автоблогер LIVE /

Посетители пространства смогут не только прикоснуться к живым легендам и пообщаться с их авторами, но и узнать много интересных подробностей о процессе создания «монстров». Специально для площадки Автоблогер LIVE Межрегиональный контактный центр разработал технологию дополненной реальности, которая позволит оживить каждый экспонат и послушать про секреты их производства лично от ведущих автоблогеров страны.

В течение четырех месяцев работы площадки блогеры-участники будут проводить открытые презентации в формате лектория и фан-встреч, но, что особо интересно, нынешние экспонаты будут постепенно сменяться новыми, а посетители смогут знакомиться все с большим количеством проектов и популярных блогеров. Даты мероприятий и установки новых автомобилей будут анонсированы заранее.

автоблогер LIVE /

Трудно представить общую мощность проекта в лошадиных силах, но можно смело предполагать, что Автоблогер LIVE станет грандиозным выходом в офлайн и будет центром притяжения для всех любителей уникальных авто и поклонников творчества национально известных автомобильных блогеров.

Пространство будет работать с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических норм. Вход бесплатный.

Контакт для представителей СМИ:

Анна, +7 921 740 17 99 (СМИ).

По вопросам сотрудничества:

Сергей, +7 921 948 27 57.