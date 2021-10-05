Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 октября 12:29
12:27
Спорт
Ашот Хачатурянц будет исполнять обязанности президента РПЛ
12:25
Общество
Обыски начались в кабинете главы горсовета Евпатории Олеси Харитоненко
12:23
Весь мир
Экономическая победа РФ в Европе: как «Газпром» спасает ЕС от энергетического коллапса
12:22
Армия
Более 2,7 тысячи военнослужащих ЦВО примут участие в учениях ОДКБ в Таджикистане
12:18
Происшествия
В Сети появились кадры последствий схода оползня в Сочи
12:17
Шоу-бизнес
Основатель Quest Pistols Бардаш заставлял участников группы петь «Белую стрекозу любви»
12:15
Спорт
Глава РПЛ Сергей Прядкин покинул свой пост
12:14
Армия
«Ремдизель» сообщил о начале поставок в российские войска машин сопровождения «Напарник»
12:14
Шоу-бизнес
Деми Мур в платье и без белья произвела фурор на Парижской неделе моды
12:14
Происшествия
Генпрокуратура РФ направит в Черногорию запрос об экстрадиции Исмаилова
Все новости

Возвращение легенд: ведущие автоблогеры покажут свои проекты офлайн
Общество
Возвращение легенд: ведущие автоблогеры покажут свои проекты офлайн
автоблогер LIVE  / 

9 октября откроется уникальная площадка с одними из самых известных автомобилей в онлайн-пространстве — Автоблогер LIVE. Проект организован Outlet Village Пулково, где и пройдет событие, при поддержке Автомотофестиваля «ДвижОк» (Summer Motor Fest).

Площадка Автоблогер LIVE, вход на которую полностью свободный, будет доступна для посещения до конца января 2022 года и впервые соберет под одной крышей 9 автомобилей, завоевавших всероссийскую известность и сердца пользователей глобальной Сети.

9 октября в 14:00 состоится торжественное открытие пространства, в котором примут участие автоблогеры. В первый же день они представят свои уникальные проекты на площадке Автоблогер LIVE.

Возвращение легенд: ведущие автоблогеры покажут свои проекты офлайн
автоблогер LIVE  / 

Константин Заруцкий (известный как AcagemeG) привезет свои самые именитые автомобили, среди которых: экстравагантный «Bentley» на гусеницах, модифицированный «ЗИЛ 600 сил», а также самую известную «НИВУ» в стране — «Русского раптора», который на сегодняшний день принадлежит автопарку Velgutsgarage, но создавалась машина заботливыми руками Константина.

Евгений (NEW IRON) покажет свой первый проект «ВСПЫШ» (он же Porshe Cayenne «Багги»), над которым шла кропотливая работа в течение 1,5 года.

Георгий МедведевНезависимый эксперт») представит не просто «Победу V8» под кодовым названием «1954», а настоящую машину «Безумного Макса». Ярослав Ефремов же — свой уникальный авторский проект «Porsche Cayman».

Возвращение легенд: ведущие автоблогеры покажут свои проекты офлайн
автоблогер LIVE  / 

Данила Хаинов (DanHainov) продемонстрирует полностью самодельный российский спорткар — «ЛАУРА 3», которую блогер собрал за две недели для участия в первом АвтоБлогерШоу (впоследствии оно переросло в проект, причастный к пространству Summer Motor Fest).

Семья известного автогонщика Ивана Куренбина также решила принять участие в проекте и любезно предоставляет два великолепных экспоната: так полюбившегося публике «Молнию Маккуин» и гоночную Mazda RX-7, на которой пилот прошел внушительное количество гоночных трасс.

Возвращение легенд: ведущие автоблогеры покажут свои проекты офлайн
автоблогер LIVE  / 

Посетители пространства смогут не только прикоснуться к живым легендам и пообщаться с их авторами, но и узнать много интересных подробностей о процессе создания «монстров». Специально для площадки Автоблогер LIVE Межрегиональный контактный центр разработал технологию дополненной реальности, которая позволит оживить каждый экспонат и послушать про секреты их производства лично от ведущих автоблогеров страны.

В течение четырех месяцев работы площадки блогеры-участники будут проводить открытые презентации в формате лектория и фан-встреч, но, что особо интересно, нынешние экспонаты будут постепенно сменяться новыми, а посетители смогут знакомиться все с большим количеством проектов и популярных блогеров. Даты мероприятий и установки новых автомобилей будут анонсированы заранее.

Возвращение легенд: ведущие автоблогеры покажут свои проекты офлайн
автоблогер LIVE  / 

Трудно представить общую мощность проекта в лошадиных силах, но можно смело предполагать, что Автоблогер LIVE станет грандиозным выходом в офлайн и будет центром притяжения для всех любителей уникальных авто и поклонников творчества национально известных автомобильных блогеров.

Пространство будет работать с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических норм. Вход бесплатный.

Контакт для представителей СМИ:

Анна, +7 921 740 17 99 (СМИ).

По вопросам сотрудничества:

Сергей, +7 921 948 27 57.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Возвращение легенд: ведущие автоблогеры покажут свои проекты офлайн
пулково автомобили блогеры Автоблогер LIVE
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru