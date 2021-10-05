Британские читатели Express раскритиковали главу «Нафтогаза» за нападки на «СП-2»

Лондон, 5 октября. Заявление главы «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко о «Северном потоке — 2» вызвало возмущение у читателей британского издания Express.

По утверждению главы «Нафтогаза», российский трубопровод якобы представляет угрозу для Европы, усиливая ее раскол. Страны ЕС начнут отказываться от единства из-за топливного кризиса и в результате это негативно отразится на западных ценностях, сказал Витренко.

Читатели Express обрушились с критикой на главу «Нафтогаза» за нападки на «Северный поток — 2». Пользователи Сети назвали Украину истинным виновником в грядущем расколе Евросоюза.

«Угрозу эту создала Украина. Та самая страна, которая лишится доходов от газового транзита, идущего через ее территорию, когда будет запущен обходящий ее стороной новый трубопровод», — написал grumpy old.

Также пользователи Сети усомнились в том, что руководитель «Нафтогаза» является неангажированным конкурентом.

Киевские власти продолжают критиковать «СП-2», поскольку поставки газа из России в европейские страны являются больной темой для Украины. Так, недавнее соглашение между Москвой и Будапештом о транзите топлива в Венгрию стало очередным поводом для недовольства Киева.

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил добавить тему «Северного потока — 2» в повестку «нормандского формата». Он также пообещал создать «серьезные проблемы» для России, передает НСН.