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Британские читатели Express раскритиковали главу «Нафтогаза» за нападки на «СП-2»

  /   Обновлено: 05 октября 2021 10:44
Политика
Британские читатели Express раскритиковали главу «Нафтогаза» за нападки на «СП-2»
naftogaz.com  /  НАК «Нафтогаз України»

Лондон, 5 октября. Заявление главы «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко о «Северном потоке — 2» вызвало возмущение у читателей британского издания Express.

По утверждению главы «Нафтогаза», российский трубопровод якобы представляет угрозу для Европы, усиливая ее раскол. Страны ЕС начнут отказываться от единства из-за топливного кризиса и в результате это негативно отразится на западных ценностях, сказал Витренко.

Читатели Express обрушились с критикой на главу «Нафтогаза» за нападки на «Северный поток — 2». Пользователи Сети назвали Украину истинным виновником в грядущем расколе Евросоюза.

«Угрозу эту создала Украина. Та самая страна, которая лишится доходов от газового транзита, идущего через ее территорию, когда будет запущен обходящий ее стороной новый трубопровод», — написал grumpy old.

Также пользователи Сети усомнились в том, что руководитель «Нафтогаза» является неангажированным конкурентом.

Киевские власти продолжают критиковать «СП-2», поскольку поставки газа из России в европейские страны являются больной темой для Украины. Так, недавнее соглашение между Москвой и Будапештом о транзите топлива в Венгрию стало очередным поводом для недовольства Киева.

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил добавить тему «Северного потока — 2» в повестку «нормандского формата». Он также пообещал создать «серьезные проблемы» для России, передает НСН.

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украина нафтогаз сп-2
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