Корвет ВМФ РФ «Громкий» выполнил учебные стрельбы в акватории Японского моря

Вилючинск, 5 октября. Корвет ВМФ России «Громкий» поразил зенитными ракетами крылатую ракету-мишень «Малахит» в ходе учений в Японском море.

В сообщении пресс-службы флота говорится, что в ходе маневров корабль Тихоокеанского флота успешно выполнил ракетные и артиллерийские стрельбы. Все системы корвета отработали в штатном режиме. Отмечается, что крылатая ракета-мишень «Малахит» была поражена боевым комплексом «Редут» и огнем 100-мм корабельной артиллерийской установки А-190.

По замыслу учений «Громкий» вступил в морской бой с кораблем условного противника. Расчеты ПВО корвета своевременно обнаружили, взяли на сопровождение, а затем уничтожили учебную цель, выпущенную малым ракетным кораблем «Разлив».

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ опубликовало видео второго пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» из подводного положения. Он был произведен с борта подлодки «Северодвинск» на глубине 40 метров в акватории Белого моря, передает телеканал «360».