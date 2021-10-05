Алла Пугачева вышла на прогулку в многослойном образе

Грязь, 5 октября. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева давно проживает за городом — в деревне Грязь, в собственном шестиэтажном замке. Здесь звезда растит детей, разбила прекрасный сад и принимает гостей, а также гуляет по окрестностям. Об этом, правда, поклонники узнают не от Примадонны, а из микроблогов ее друзей или Максима Галкина, пишет Teleprogramma.pro.

Фан-аккаунты тоже не стоят на месте: много новостей поклонники Аллы Борисовны узнают именно оттуда. Так, например, недавно она в силу возраста утеплилась для прогулки по саду. Певица надела сразу три предмета одежды — мятное худи, розовую рубашку и вязаный кардиган. На голове Примадонны красуется кепка. Не секрет, что она просто обожает головные уборы. В этот раз от подобного аксессуара она также не смогла отказаться.

Визитной карточкой Примадонны давно стали летящие платья. Еще со времен «Арлекино» узнаваемые образы и акцентные головные уборы сопровождали ее не только на концертах, но и на светских мероприятиях.

Стоит ли говорить о классическом французском черном берете, ободке с бантом, массивной шляпе со стразами, похожей на корону, — все это звезда постоянно «выгуливает» на людях.

Стоит также отметить, что и приверженность черному цвету никуда не делась: и сейчас Примадонна выбирает total black с остроносыми сапогами, широкополой шляпой, прямыми брюками по фигуре и всевозможными наслоениями.

Ранее сообщалось, что Сергей Минаев одно время тоже был фаворитом Аллы Пугачевой.