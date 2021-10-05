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Жители Тюмени начали массово скупать «Доширак» на фоне слухов о дефиците
Общество
Жители Тюмени начали массово скупать «Доширак» на фоне слухов о дефиците
Prt Scr youtube.com  /  Дима Масленников

Тюмень, 5 октября. Жители Тюмени начали массово скупать лапшу быстрого приготовления «Доширак» из-за появившихся слухов о дефиците товара.

Так, некоторые покупатели кладут в тележки по 20-30 упаковок лапши «Доширак» сразу. Подобные случаи стали уже тенденцией, сообщил URA.RU собственный источник из числа сотрудников крупной торговой сети.

«То есть, одновременно в магазине было несколько таких людей», — объяснил он.

Из-за слухов об исчезновении «Доширака» с российского рынка, на продукт на самом деле наблюдается повышенный спрос. В частности, со складов в гипермаркеты стали забирать больше лапши, чем обычно. Однако, по словам источника агентства, запасов «Доширака» в распределительных центрах хватает, а перебоев с поставками на данный момент нет.

Ситуацией с любимым многими продуктом озабочены не только тюменцы. Так, жительница Красноярска ранее устроила откровенную фотосессию с дефицитным «Дошираком». По мнению модели, сейчас эта лапша может совсем исчезнуть с полок магазинов и превратиться в дорогой деликатес.

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тюмень поставки доширак
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