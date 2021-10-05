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Урок Пекина для США: чем закончится противостояние в Южно-Китайском море
Весь мир
Урок Пекина для США: чем закончится противостояние в Южно-Китайском море
wikipedia.org  /  U.S. Navy Photograph by Liz Wolter / Общественное достояние

Миссия британской авианосной многоцелевой группы во главе с авианосцем R08 Queen Elizabeth подходит к своему завершению. Похоже, что в эти последние дни боевой службы многонациональные силы решили выложиться по полной. Объединившись с двумя американскими атомными авианосцами CVN-70 Carl Vinson и CVN-76 Ronald Reagan, эскадра провела масштабные учения по организации совместных действий, явно нацеленных против Китайской Народной Республики (КНР).

К британской и двум американским авианосным группам присоединились военные корабли Канады, Японии и Новой Зеландии, которые, действуя в Южно-Китайском море, «демонстрировали решительность и непреклонность» своему военно-политическому противнику.

Ясно, что сигнал был направлен в адрес КНР. Его цель — лишний раз показать, что «коллективные силы не позволят Китаю ударить по Тайваню». Продолжая свою политику разогрева локальных конфликтов во всех концах земного шара, Вашингтон не снижает уровня напряженности в противостоянии Тайбэя и Пекина. Он играет со стороны острова главенствующую и определяющую роль, перехватив у правительства Китайской Республики управление назревающим конфликтом. В ответ на дестабилизирующее поведение США Пекин предпринимает ответные меры, заявляя о своей готовности противостоять Вашингтону, считая Тайвань частью китайского общества, воссоединение с которым является исторически обусловленной очевидностью.

Так, с появлением объединенной американо-британской эскадры у берегов Поднебесной, китайские военные развернули масштабную воздушную операцию, ежедневно выполняя полеты в так называемую «опознавательную зону» противовоздушной обороны Тайваня и в районы нахождения авианосных групп. 1 октября ВВС НОАК выполнили два массированных «налета», заставивших вздрогнуть операторов островных систем ПВО.

В первом вылете приняли участие 18 истребителей J-16, четыре истребителя Су-30, противолодочный самолет Y-8 ASW и два бомбардировщика-ракетоносца H-6K. В рамках второго системы ПВО Тайваня, а также многонациональную эскадру, находящуюся в Филиппинском море, тревожили десять истребителей J-16 и два бомбардировщика-ракетоносца H-6K, работу которых обеспечивал самолет дальнего радиолокационного обнаружения и целеуказания KJ-500.

На следующий день ВВС НОАК также выполнили два массированных вылета с участием 26 истребителей J-16, десяти истребителей Су-30, двух противолодочных самолетов KJ-200, работу которых обеспечивал самолет ДРЛО KJ-500. 3 октября ВВС НОАК снова обозначили свое присутствие в неспокойном регионе силами восьми истребителей J-16, четырех истребителей Су-30, двух противолодочных самолетов Y-8 ASW при поддержке двух самолетов ДРЛО KJ-500.

Некоторое снижение давления, которое было видно 3 октября, вероятно, имело целью усыпить бдительность потенциального противника, так как на следующий день авиация НОАК произвела небывалый ранее налет силами сразу 52 машин: 34 истребителей J-16, двух Су-30, двух противолодочных самолетов KJ-200, 12 бомбардировщиков-ракетоносцев H-6K при поддержке двух самолетов ДРЛО KJ-500.

Лично у меня есть все основания полагать, что военные США, объективно оценив силы КНР, сделали вывод о катастрофе, которая может постичь их авианосные ударные группы, если Китай решится действовать по-боевому — несмотря на заявления разного рода экспертов о якобы «неуязвимости» атомных авианосцев от ударов с воздуха. Наряд авиационных сил, выделенный ВВС НОАК, более чем успешно может справиться с задачей уничтожения американского флота, как бы самим американцам ни было неприятно это осознавать. Все-таки осознав, они прибегли к последнему средству: пожаловались на Пекин всему мировому сообществу.

Жалобу озвучил Госдепартамент США, официальные лица которого призвали КНР прекратить оказывать военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань. Дипломаты выразили при этом обеспокоенность «провокационной военной деятельностью Китайской Народной Республики вблизи Тайваня, которая носит дестабилизирующий характер и подрывает региональный мир и стабильность».

«Мы неизменно заинтересованы в мире и стабильности по ту сторону Тайваньского пролива. Мы будем продолжать оказывать Тайваню помощь в поддержании достаточного потенциала защитить свою территорию», — сказано в сообщении Госдепа.

Еще раз: американцы пришли в чужой дом, натоптали грязными сапогами, а когда им указали на выход, стали верещать.

Однако Пекин действует последовательно и неотвратимо, относительно мягко продвигая свои интересы, выдавливая врага все дальше от своих границ. Десять лет назад разве можно было подумать о том, что НОАК будет способна осуществить массированный авиационный вылет на рубежи пуска ракет по авианосной ударной группе и это никак не будет пресечено действиями палубной авиации ВМС США? Наверное, нет. А теперь это возможно. Вероятно, близок тот час, когда американские авианосцы вообще перестанут появляться в зоне китайских интересов, пока еще обозначенных так называемой «первой линией островов», по сути являющихся «линией национальной безопасности».

Что интересно, как пишет иностранная пресса, нет никаких сомнений в отношении будущего Тайваня. Инициатива относительно того, когда и как решится тайваньский вопрос, твердо находится в руках материкового Китая. И в США это понимают.

А китайские военные летчики тем временем на ротационной основе последовательно осваивают районы возможных боевых действий, выполняя полеты в опознавательную зону ПВО Тайваня практически каждую неделю. Отрабатывают они при этом совершенно конкретные боевые задачи.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

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