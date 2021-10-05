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КамАЗ утонул на причале для катеров в Барнауле
Происшествия
КамАЗ утонул на причале для катеров в Барнауле
spetsstroy.ru  /  Пресс-служба Спецстроя России

Барнаул, 5 октября. На лодочном причале в Барнауле произошло ЧП: КамАЗ потерял управление и затонул в реке Обь.

Происшествие случилось на восточном катерном причале, передает «Алтайская правда». Автомобиль сначала медленно съезжал в направлении реки, но потом что-то произошло — возможно, отказали тормоза. Тогда КамАЗ просто покатился вниз и в один момент скрылся под водой.

К счастью, водитель не пострадал. Он успел выбраться из грузовика до того, как тот затонул. Вытаскивать утонувшую технику пришлось с помощью эвакуатора. Понадобились и водолазы. Только они смогли привязать тросы к затонувшей машине.

Ранее ФАН рассказывал об аварии на железнодорожном переезде в Пензенской области. Пассажирский состав протаранил грузовик, в результате чего локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов.

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