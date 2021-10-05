СК рассказал о способах конспирации сбежавшего из ИВС Александра Мавриди

Москва, 5 октября. Сбежавший из истринского ИВС убийца "колбасного короля" Александр Мавриди состриг волосы, отрастил бороду и носил медицинскую маску, чтобы не попадаться на глаза полицейским.

Как рассказал заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного ГСУ СК России Руслан Юсупов, беглец сильно исхудал за время пребывания в ИВС.

Побег пяти заключенных из следственного изолятора в подмосковном городе Истра был совершен 6 августа текущего года. Среди бежавших был обвиняемый в убийстве предпринимателя Александр Мавриди. Все остальные были уроженцами Молдавии. Убийцу удалось задержать 13 сентября, а его сообщников гораздо раньше. На допросе мужчина признался, что все это время скрывался в заброшенных строениях в Москве и Московской области. В его рюкзаке нашли 3 тысячи долларов, 1350 евро и 70 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что сбежавший из ИВС Мавриди при задержании представился другим именем.