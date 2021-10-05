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Экипажи ВКС РФ и ВВС Монголии впервые отработают прием «Клещи» на учениях «Селенга»
Армия
Экипажи ВКС РФ и ВВС Монголии впервые отработают прием «Клещи» на учениях «Селенга»
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0

Улан-Батор, 5 октября. Военнослужащие ВС РФ и Монголии впервые проводят совместные полеты на вертолетах Ми-8 в рамках учений «Селенга — 2021».

В сообщении пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) говорится, что личный состав ВКС России и ВВС Монголии в ходе маневров проводит подготовку к полетам, обслуживание авиационной техники и обменивается опытом.

Отмечается, что экипажи вертолетов впервые выполнят новый тактический прием «Клещи». Авиационное звено разделяется в воздухе, после чего с двух противоположных флангов одновременно парами машины выходят на боевой курс.

Пилоты также выполнят один из сложнейших элементов по эвакуации раненых с поля боя. Также впервые пройдет воздушное минирование участков местности. Кроме того, в ходе этапа боевых действий в заданный район будет доставлен тактический десант дружественных стран для уничтожения условного противника.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье спецназовцы Росгвардии выполнили десантирование из вертолета со служебными собаками. Также стало известно, что в Северной Осетии стартовали российско-алжирские военные учения.

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