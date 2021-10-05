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Минэкономразвития опубликовало прогноз роста ВРП российских регионов до 2024 года

  /   Обновлено: 05 октября 2021 10:25
Экономика
Минэкономразвития опубликовало прогноз роста ВРП российских регионов до 2024 года
TACC  /  Джапаридзе Михаил

Москва, 5 октября. Минэкономразвития РФ обнародовало прогноз социально-экономического развития регионов на период с 2022 по 2024 год.

Из документа следует, что рост валового регионального продукта (ВРП) ожидается в 71 субъекте. Наихудшую динамику показателя до 2024 года ведомство прогнозирует в Карелии, Удмуртии и ХМАО, пишут «Известия».

По итогам текущего года высокий рост ВРП может быть зафиксирован Ямало-Ненецком автономном округе (10,2%), Республике Саха (Якутия) (8,3%) и Челябинской области (6,7%). Лидером же по среднегодовым темпам роста ВРП в 2022–2024 годах должен стать Чукотский автономный округ с показателем 13,9%.

Также Минэкономразвития перечислило регионы с наибольшим ростом оплаты труда. Наивысший рост номинальных зарплат граждан в 2021 года предполагается в Москве и Тамбовской области (9,8%).

Челябинская область ранее попала в группу из 40 регионов с высокой долговой устойчивостью. Она динамично развивается за счет собственных ресурсов и льготных бюджетных кредитов, не привлекая дорогие коммерческие заимствования, цитирует «ФедералПресс» местного министра финансов Андрея Пшеницына.

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