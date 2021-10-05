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Правозащитники заявили об арестах граждан США в Саудовской Аравии за связи с диссидентами
Весь мир
Правозащитники заявили об арестах граждан США в Саудовской Аравии за связи с диссидентами
wikipedia.org  /  Mohamod Fasil / CC2

Эр-Рияд, 5 октября. По меньшей мере 89 граждан США и их родственников оказались арестованы или ограничены в перемещении властями Саудовской Аравии в 2021 году. Соответствующий отчет опубликовала правозащитная организация «Инициатива свободы» (FI), специализирующаяся на вопросах незаконного содержания под стражей граждан в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

В целом же королевство удерживает 165 американцев в ответ на укрывание Соединенными Штатами саудовских диссидентов на собственной территории. 

Сами диссиденты, как сообщается, находятся под постоянной слежкой. Для этих целей Эр-Рияд применяет собственное посольство в США, которое «использует руководителей студенческих клубов по всей территории страны для мониторинга и наблюдения за деятельностью диссидентов».

«Случаи репрессий очень четко демонстрируют усилия правительства Саудовской Аравии по прямому ограничению прав и свобод в пределах границ США и на международном уровне», — говорится в докладе.

В 65-страничном документе приводится ряд примеров политических преследований со стороны королевских властей. Так, например, подданный Абдалла Алауд, который на протяжении десяти лет проживает в штате Вирджиния, с его же слов все это время находится «под колпаком».

Другая неназванная женщина, как утверждается, стала жертвой покушения на убийство, когда автомобиль без номеров протаранил ее собственную машину. В результате потерпевшая подверглась срочной госпитализации.

При этом рассказывается и о задержании граждан США на территории самого королевства. В одном из зарегистрированных инцидентов американец, путешествовавший в качестве туриста, оказался задержан на пересадке в саудовском аэропорту. Затем он был избит, подвергнут пыткам и «накачан наркотиками до такой степени, что ему потребовалась медицинская помощь».

Сами американские граждане считают, что США предпринимают минимум усилий для оказания помощи им.

«Правительство Соединенных Штатов оказало помощь в том, что касается подачи заявлений и отслеживания этого дела в частном порядке, однако я не считаю, что этого достаточно», — приводятся слова Арей  Аль Садхан, сестры задержанного саудовца с американским гражданством.

Тем временем, согласно заявлениям правозащитных организаций, Саудовская Аравия является одной из самых неблагополучных стран с точки зрения соблюдения прав человека. В королевстве на законодательном уровне разрешены отсечение конечностейказни и пытки, а также это один из ближневосточных центров работорговли. Женское население подвергается ущемлению на бытовом и судебном уровнях.

В случае невозможности провести арест саудовские спецслужбы прибегают к похищениям и ликвидации диссидентов, как это произошло с Джамалем Хашогги — в прошлом одним из главных медийных лиц Саудовской Аравии.

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сша саудовская аравия права человека
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