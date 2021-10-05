Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 октября 10:56
10:55
Общество
Эндокринолог Бондаренко перечислил продукты с высоким содержанием витамина Е
10:54
Общество
Квашеные огурцы способствуют выведению шлаков и токсинов из организма
10:51
Происшествия
«Это произошло быстро»: убийца студенток в Гае показал, как расправился с девушками
10:47
Общество
Режиссер фильма «Время первых» Киселев рассказал, что вдохновило Шипенко на полет в космос
10:46
Происшествия
В Мордовии задержали руководителя «КС Банка» Владимира Грибанова
10:46
Спорт
Форвард Мбаппе готов завершить карьеру в сборной Франции
10:44
Политика
Британские читатели Express раскритиковали главу «Нафтогаза» за нападки на «СП-2»
10:43
Армия
Корвет ВМФ РФ «Громкий» выполнил учебные стрельбы в акватории Японского моря
10:43
Происшествия
Уголовное дело возбудили после смертельного пожара в районе Чертаново Северное
10:39
Общество
Учащенное дыхание может быть признаком проблем с легкими при коронавирусе
Все новости

Звезда «Ширли-мырли» Гаркалин госпитализирован в Москве

  /   Обновлено: 05 октября 2021 10:25
Общество
Звезда «Ширли-мырли» Гаркалин госпитализирован в Москве
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 5 октября. Популярный российский актер Валерий Гаркалин госпитализирован с симптомами коронавируса нового типа в одну из больниц Москвы. Ему диагностировали поражение легких.

Известно, что в больницу артист попал 2 октября с положительным тестом на коронавирус. Медики диагностировали у него поражение легких в диапазоне от 25 до 50%. Информацию о госпитализации звезды фильма «Ширли-мырли» подтвердила дочь артиста Ника. В комментарии Федеральному агентству новостей она опровергла информацию о тяжелом состоянии отца. Отмечается, что болезнь у актера развивается на фоне хронического заболевания сердца.

«Да, это правда, его госпитализировали. Его госпитализировали несколько дней назад — в субботу еще. Он уже пошел на поправку — все у него хорошо. Он прививался. Поэтому течение болезни не такое, как могло бы быть», — отметила дочь Гаркалина.

Ранее уже сообщалось о госпитализации актера. В конце лета появилась информация, что артист попал в НИИ Склифосовского с травмой головы. Однако вскоре его отпустили из-за отсутствия показаний к госпитализации.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Звезда «Ширли-мырли» Гаркалин госпитализирован в Москве
гаркалин коронавирус ширли-мырли
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru