Звезда «Ширли-мырли» Гаркалин госпитализирован в Москве

Москва, 5 октября. Популярный российский актер Валерий Гаркалин госпитализирован с симптомами коронавируса нового типа в одну из больниц Москвы. Ему диагностировали поражение легких.

Известно, что в больницу артист попал 2 октября с положительным тестом на коронавирус. Медики диагностировали у него поражение легких в диапазоне от 25 до 50%. Информацию о госпитализации звезды фильма «Ширли-мырли» подтвердила дочь артиста Ника. В комментарии Федеральному агентству новостей она опровергла информацию о тяжелом состоянии отца. Отмечается, что болезнь у актера развивается на фоне хронического заболевания сердца.

«Да, это правда, его госпитализировали. Его госпитализировали несколько дней назад — в субботу еще. Он уже пошел на поправку — все у него хорошо. Он прививался. Поэтому течение болезни не такое, как могло бы быть», — отметила дочь Гаркалина.

Ранее уже сообщалось о госпитализации актера. В конце лета появилась информация, что артист попал в НИИ Склифосовского с травмой головы. Однако вскоре его отпустили из-за отсутствия показаний к госпитализации.