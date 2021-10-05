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Минфин: рост стоимости продуктов в России связан с перегревом рынка
Экономика
Минфин: рост стоимости продуктов в России связан с перегревом рынка
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 5 октября. Эксперты Министерства финансов России фиксируют признаки перегрева на рынке продуктов питания.

Под перегревом понимается неспособность экономики удовлетворить растущий спрос. Ему часто сопутствуют ускорение инфляции и снижение уровня безработицы. Основной причиной возникновения перегрева выступают высокие государственные расходы, пишут «Известия».

Инфляция в России продолжает находиться на высоком уровне. Скорость восстановления деловой активности в стране превосходит прогнозы. Вместе с этим Минфин отмечает повышение цен на продовольственные товары.

«Даже временное ускорение инфляции традиционно наиболее болезненно сказывается на наименее защищенных гражданах с низким уровнем доходов», — говорится в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики».

Импортные фрукты и овощи могут сильнее подорожать к концу года. Такой прогноз озвучила доцент кафедры финансов цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова. Она предполагает, что изменение цен составит 7-8% в годовом выражении. Кроме того, ожидается, что стоимость мяса птицы возрастет на 20%, а яиц — примерно на 10%, сообщает «ФедералПресс».

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