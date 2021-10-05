Артиллеристы ВС РФ нанесли массированный удар по «противнику» на учениях в Монголии

Улан-Батор, 5 октября. Подразделения ВС РФ и Монголии впервые отработали применение разведывательно-огневого контура на международных учениях «Селенга — 2021».

В сообщении пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) говорится, что в ходе маневров на полигоне Дойтын Ам артиллеристы ВС РФ и Монголии применили разведывательно-огневой контур при нанесении массированного удара по условному противнику. Отмечается, что для корректировки огня применялись БПЛА.

По имеющейся информации, в учениях также была задействована армейская авиация. Экипажи выполнили ряд задач, в том числе по проведению воздушной разведки, обеспечению огневой поддержки и минированию местности с воздуха. Кроме того, танковые и мотострелковые подразделения двух стран совместно отработали задачи ведения разведывательно-поисковых и наступательных действий.

Ранее сообщалось, что российские и монгольские военные отработали борьбу с «боевиками» и БПЛА условного противника на учениях «Селенга». Отметим, что маневры стартовали 22 сентября, они направлены на борьбу с международным терроризмом, передает телеканал «360».