Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 октября 10:56
10:55
Общество
Эндокринолог Бондаренко перечислил продукты с высоким содержанием витамина Е
10:54
Общество
Квашеные огурцы способствуют выведению шлаков и токсинов из организма
10:51
Происшествия
«Это произошло быстро»: убийца студенток в Гае показал, как расправился с девушками
10:47
Общество
Режиссер фильма «Время первых» Киселев рассказал, что вдохновило Шипенко на полет в космос
10:46
Происшествия
В Мордовии задержали руководителя «КС Банка» Владимира Грибанова
10:46
Спорт
Форвард Мбаппе готов завершить карьеру в сборной Франции
10:44
Политика
Британские читатели Express раскритиковали главу «Нафтогаза» за нападки на «СП-2»
10:43
Армия
Корвет ВМФ РФ «Громкий» выполнил учебные стрельбы в акватории Японского моря
10:43
Происшествия
Уголовное дело возбудили после смертельного пожара в районе Чертаново Северное
10:39
Общество
Учащенное дыхание может быть признаком проблем с легкими при коронавирусе
Все новости

Политолог Головачев уверен, что из-за офшорного скандала Зеленский не пойдет на новый срок
Политика
Политолог Головачев уверен, что из-за офшорного скандала Зеленский не пойдет на новый срок
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 5 октября. Президент Украины Владимир Зеленский может не надеяться на второй срок, уверен политолог Андрей Головачев.

Как отметил эксперт, попадание в так называемое «Досье Пандоры», где рассказывается о выводе средств из Украины и сокрытии налогов при помощи зарубежных офшорных компаний, негативно отразится на карьере Зеленского. Фактически Запад послал Зеленскому ясный сигнал, который расшифровал Головачев.

«Чтобы он не раскатывал губы на второй срок», — цитирует политолога «Политика Сегодня».

Кроме того, «Досье Пандоры» дает понять, что сериал «Слуга народа», где Зеленский сыграл главную роль будучи президентом, был хорошо срежиссированным планом самого президента и украинского олигарха Игоря Коломойского. Головачев уверен, что между ними существуют тесные связи, и Зеленский пользовался услугами олигарха, чтобы уходить от налогов и приобретать недвижимость за рубежом.

«Зеленский не в состоянии делать никакие реформы, так как не имеет для этого мотивации и зависим от Коломойского. Зеленский — циник и лицемер», — заключил эксперт.

Ранее депутат Верховный рады Алексей Гончаренко потребовал ввести санкции против Зеленского из-за ситуации с «Досье Пандоры». Он сообщил, что уже предложил Совету национальной безопасности и обороны рассмотреть этот вопрос, пишет НСН.

Бывший лидер Украины Петр Порошенко прокомментировал «Досье Пандоры», в списке которого оказался Зеленский. Он отметил, что распространение таких сведений может нанести ущерб имиджу страны.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политолог Головачев уверен, что из-за офшорного скандала Зеленский не пойдет на новый срок
украина зеленский запад головачев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru