Политолог Головачев уверен, что из-за офшорного скандала Зеленский не пойдет на новый срок

Киев, 5 октября. Президент Украины Владимир Зеленский может не надеяться на второй срок, уверен политолог Андрей Головачев.

Как отметил эксперт, попадание в так называемое «Досье Пандоры», где рассказывается о выводе средств из Украины и сокрытии налогов при помощи зарубежных офшорных компаний, негативно отразится на карьере Зеленского. Фактически Запад послал Зеленскому ясный сигнал, который расшифровал Головачев.

«Чтобы он не раскатывал губы на второй срок», — цитирует политолога «Политика Сегодня».

Кроме того, «Досье Пандоры» дает понять, что сериал «Слуга народа», где Зеленский сыграл главную роль будучи президентом, был хорошо срежиссированным планом самого президента и украинского олигарха Игоря Коломойского. Головачев уверен, что между ними существуют тесные связи, и Зеленский пользовался услугами олигарха, чтобы уходить от налогов и приобретать недвижимость за рубежом.

«Зеленский не в состоянии делать никакие реформы, так как не имеет для этого мотивации и зависим от Коломойского. Зеленский — циник и лицемер», — заключил эксперт.

Ранее депутат Верховный рады Алексей Гончаренко потребовал ввести санкции против Зеленского из-за ситуации с «Досье Пандоры». Он сообщил, что уже предложил Совету национальной безопасности и обороны рассмотреть этот вопрос, пишет НСН.

Бывший лидер Украины Петр Порошенко прокомментировал «Досье Пандоры», в списке которого оказался Зеленский. Он отметил, что распространение таких сведений может нанести ущерб имиджу страны.