Американская компания Mars предупредила о проблемах с поставками батончиков Bounty

Москва, 5 октября. Производитель популярных шоколадных батончиков и конфет Mars сообщил об ограничениях поставок под брендом Bounty из-за сложностей с поставками сырья, передает «Коммерсант».

В распоряжении издания оказалось письмо российской структуры американской компании Mars, в котором говорится о «вынужденном ограничении» поставок. Проблемы связаны с повышенным спросом в начале текущего года и трудностями в поставках сырья. Производитель рассчитывает, что товарные запасы ассортимента Bounty на складах полностью восполнят уже к середине октября, уточняет «ФедералПресс».

Источники среди менеджеров Mars в неформальной беседе отмечают, что проблемы с поставками вызваны дефицитом кокосовой стружки из-за неурожая в странах-производителях. Не исключено, что сложности продлятся до 2022 года. Минсельхоз США, в свою очередь, отмечал, что прошедшие в конце 2020 года тайфуны на Филиппинах, втором поставщике кокосов в мире, привели к повреждению почти 49 млн кокосовых деревьев. Последствия стихии грозят снижением урожайности в ближайшие три года.