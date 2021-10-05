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Госкомиссия утвердила передачу третьей подлодки проекта «Магадан» Тихоокеанскому флоту

  /   Обновлено: 05 октября 2021 09:59
Армия
Госкомиссия утвердила передачу третьей подлодки проекта «Магадан» Тихоокеанскому флоту
admship.ru  /  Пресс-служба АО &quot;Адмиралтейские верфи&quot;

Москва, 5 октября. Государственная комиссия утвердила передачу Тихоокеанскому флоту ВМФ РФ третьей дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 «Магадан».

Субмарина уже прошла государственные испытания. Теперь же, как сообщает пресс-служба «Адмиралтейских верфей», госкомиссия подписала приемный акт для данного судна.

«На АО «Адмиралтейские верфи» прошло подписание государственной комиссией приемного акта большой дизель-электрической подводной лодки "Магадан"», — говорится в сообщении.

Первая подлодка данной серии для Тихоокеанского флота была передана военным еще осенью 2019 года. Спустя год на боевое дежурство заступила вторая субмарина. Последняя подлодка серии поступит на вооружение Тихоокеанского флота в 2024 году.

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