Жительница Кемерово стала «мамой» для сибирского колонка

Родная мать бросила малыша по неизвестным причинам — доля материнства легла на плечи Елены

Найти подходящую организацию для передержки животного девушке не удалось. Как оказалось, хорьки поддаются одомашниванию и очень привязываются к хозяевам. Руф занял место не только в сердце Елены, но и в ее квартире. У хорька своя комната с панорамными окнами, теплыми одеялами, игрушками и гамаком.

«Было это непросто: маленькие колонки требуют питания каждые два часа, то есть я не спала по ночам. Он каждые два часа просыпался ночью и просил есть. Я не могла надолго покинуть квартиру, потому что надо было каждые два часа кормить его теплым питанием», — рассказала девушка.

Сейчас Руф и Елена отлично проводят вечера, вместе играют, нежатся. Колонок обрел прекрасную семью и друзей.