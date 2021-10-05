Сбой в работе Facebook позволил пользователям осмыслить влияние интернета на личную жизнь

Нью-Йорк, 5 октября. Сбой в работе социальной сети Facebook, который продлился несколько часов, повлек за собой «реальные» последствия для многих интернет-пользователей.

Люди смогли задуматься о том, какую роль соцсети играют в жизни. Об заявила специалист по соцсетям и цифровым медиа Говардского университета Ингрид Стерджис в беседе с РИА Новости.

По ее словам, из-за технических неполадок пользователи по всему миру по-настоящему задумались, сколько времени они тратят в интернете и как это влияет на личную жизнь. Отмечается, что сбои имели «каскадный эффект» и спровоцировали некорректную работу сразу нескольких сервисов Facebook.

Сотрудники компании ранее назвали причину масштабного сбоя в работе Facebook. По их словам, неполадки вызваны неудачными изменениями в конфигурации роутеров.