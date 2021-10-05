Юбилейное шоу Аниты Цой «Пятый океан» отменили в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 октября. Юбилейное музыкальное шоу народной артистки России Аниты Цой «Пятый океан» отменили в Санкт-Петербурге. Информация об этом появилась на официальном сайте концертной площадки.

Мероприятие должно было проходить в БКЗ «Октябрьский» 5 октября. Организаторы мероприятия и сама исполнительница никак не стали это комментировать. Отмечается, что все купленные билеты можно вернуть по месту их приобретения.

Масштабное шоу «Пятый океан» посвящено 50-летию Аниты Цой. Артистка сама выступила режиссером и сценаристом концерта. Планировалось, что со сцены звезда исполнит самые яркие свои хиты.

Премьера шоу прошла в Москве 1 октября. Несмотря на недавно полученную травму ноги, артистка выступила перед своими поклонниками без гипса. Ранее в беседе с корреспондентом ФАН Цой рассказала, как проходит ее восстановление.