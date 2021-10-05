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Диджей Катя Гусева рассказала, почему не вышла замуж за Киркорова
Шоу-бизнес
Диджей Катя Гусева рассказала, почему не вышла замуж за Киркорова
Pr Scr instagram.com  /  @djkatyaguseva

Москва, 5 октября. Диджей Катя Гусева призналась, почему не стала супругой поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Она уточнила, что сейчас они практически не видятся, и очевидно, что их отношения полностью утратили силу, пишет Teleprogramma.pro.

«Теперь вопрос нашей свадьбы не поднимается. У Филиппа произошли перемены как в творчестве, так и в личной жизни. Посмотрим на дальнейшее развитие событий. Но он даже в интервью говорит, что больше не хочет никаких серьезных отношений», — написала Катя Гусева на своей странице в Instagram.

По мнению Гусевой, на их отношения с певцом повлияла пандемия. Артисты долгое время находились на самоизоляции и заметно отдалились друг от друга. Совместных туров у них тоже не наблюдалось, а Киркоров стал практически все свое свободное время проводить с участницей «Евровидения» Натальей Гордиенко и певицей Ани Лорак, что также порождает череду слухов.

Стоит отметить, что ранее Киркоров и Гусева, словно попугаи-неразлучники, освещали своим присутствием различные светские мероприятия. Известно, что их отношения продлились два года, а сейчас диджей снова одна. По поводу Филиппа Бедросовича информации нет.

Стоит отметить, что о личной жизни Филиппа Киркорова сегодня известно очень мало. Артист был женат всего один раз — на Алле Борисовне Пугачевой. Он называл Примадонну главной любовью всей его жизни, ведь он влюбился в нее в возрасте десяти лет и постоянно напевал ее хиты дома. В 1988 году им удалось лично познакомиться, после чего она пригласила его участвовать в фестивале «Рождественские встречи». Поженились они только 15 марта 1994 года. Их венчание прошло в Иерусалиме.

Супруги развелись в 2005 году. Известно, что к тому времени Алла Борисовна уже была увлечена молодым пародистом Максимом Галкиным.

Ранее гадалка предсказала Филиппу Киркорову, что он проживет еще 20 лет.

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Все новости / Шоу-бизнес / Диджей Катя Гусева рассказала, почему не вышла замуж за Киркорова
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