Как рушились Facebook, Instagram, WhatsApp и почему устояли российские платформы

В ночь с понедельника на вторник по всему миру произошел масштабный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Проблемы начались в Tinder, YouTube, Zoom и на других сервисах, после чего пользователи начали массово переходить в Telegram и другие независимые платформы.
Что случилось с Facebook? Кто продает огромную базу пользователей Facebook в даркнете? Почему проблемы западных социальных сетей не коснулись российских платформ? Как пережили российские пользователи западных соцсетей временное отключение? Не пора ли вообще ограничить работу Facebook, Instagram, и WhatsApp в России? Нужны ли преференции от государства для российских платформ?
Эти и другие вопросы в прямом эфире Медиагруппы «Патриот» обсудят эксперты и специалисты.
Прямой эфир пройдет во вторник, 5 октября, в 16:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Вы можете задать вопросы и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
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