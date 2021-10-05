Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 октября 10:55
10:54
Общество
Квашеные огурцы способствуют выведению шлаков и токсинов из организма
10:51
Происшествия
«Это произошло быстро»: убийца студенток в Гае показал, как расправился с девушками
10:47
Общество
Режиссер фильма «Время первых» Киселев рассказал, что вдохновило Шипенко на полет в космос
10:46
Происшествия
В Мордовии задержали руководителя «КС Банка» Владимира Грибанова
10:46
Спорт
Форвард Мбаппе готов завершить карьеру в сборной Франции
10:44
Политика
Британские читатели Express раскритиковали главу «Нафтогаза» за нападки на «СП-2»
10:43
Армия
Корвет ВМФ РФ «Громкий» выполнил учебные стрельбы в акватории Японского моря
10:43
Происшествия
Уголовное дело возбудили после смертельного пожара в районе Чертаново Северное
10:39
Общество
Учащенное дыхание может быть признаком проблем с легкими при коронавирусе
10:37
Общество
Жители Тюмени начали массово скупать «Доширак» на фоне слухов о дефиците
Все новости

Режиссер фильма «Время первых» Киселев рассказал, что вдохновило Шипенко на полет в космос

  /   Обновлено: 05 октября 2021 10:50
Общество
Режиссер фильма «Время первых» Киселев рассказал, что вдохновило Шипенко на полет в космос
roscosmos.ru  /  ЦПК / Роскосмос

В беседе с корреспондентом ФАН российский режиссер Дмитрий Киселев по достоинству оценил решение Юлии Пересильд и Клима Шипенко отправиться в космос для съемок фильма.

Сегодня, в 11:55 по московскому времени, состоится старт корабля «Союз МС-19», на борту которого актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров отправятся на Международную космическую станцию (МКС) для съемок фильма «Вызов».

«Я всегда — за все инновационное, поэтому это — большое событие не только для отечественного кино, но и для всей нашей истории в мировом масштабе. Была у нас в свое время тенденция быть первыми и в космосе в том числе, про это я снял фильм «Время первых». Сейчас я думаю, что Константина Львовича [Эрнста] и компанию режиссера Клима [Шипенко] вдохновило то, что нужно быть первыми. Сейчас мы снова будем первыми. Я надеюсь, что все пройдет хорошо, и им улыбнется удача в этом большом деле», — прокомментировал режиссер.

Режиссер фильма «Время первых» Киселев рассказал, что вдохновило Шипенко на полет в космос
roscosmos.ru  / ЦПК / Роскосмос

Через считанные минуты корабль выйдет на околоземную орбиту, ожидается, что он доберется до МКС за три часа и три минуты. Экипаж, согласно планам, причалит к российскому модулю «Рассвет» в 15:12.

Ранее летчик-космонавт, член отряда космонавтов ФГБУ НИИ ЦПК, Герой РФ Андрей Борисенко рассказал о том, что предстоит пережить при взлете актрисе Юлии Пересильд и режиссеру Климу Шипенко. А также о том, достаточно ли четырех месяцев подготовки, чтобы отправиться в космос на две недели.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Режиссер фильма «Время первых» Киселев рассказал, что вдохновило Шипенко на полет в космос
космос пересильд шипенко
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru