Режиссер фильма «Время первых» Киселев рассказал, что вдохновило Шипенко на полет в космос

В беседе с корреспондентом ФАН российский режиссер Дмитрий Киселев по достоинству оценил решение Юлии Пересильд и Клима Шипенко отправиться в космос для съемок фильма.

Сегодня, в 11:55 по московскому времени, состоится старт корабля «Союз МС-19», на борту которого актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров отправятся на Международную космическую станцию (МКС) для съемок фильма «Вызов».

«Я всегда — за все инновационное, поэтому это — большое событие не только для отечественного кино, но и для всей нашей истории в мировом масштабе. Была у нас в свое время тенденция быть первыми и в космосе в том числе, про это я снял фильм «Время первых». Сейчас я думаю, что Константина Львовича [Эрнста] и компанию режиссера Клима [Шипенко] вдохновило то, что нужно быть первыми. Сейчас мы снова будем первыми. Я надеюсь, что все пройдет хорошо, и им улыбнется удача в этом большом деле», — прокомментировал режиссер.

roscosmos.ru / ЦПК / Роскосмос

Через считанные минуты корабль выйдет на околоземную орбиту, ожидается, что он доберется до МКС за три часа и три минуты. Экипаж, согласно планам, причалит к российскому модулю «Рассвет» в 15:12.

Ранее летчик-космонавт, член отряда космонавтов ФГБУ НИИ ЦПК, Герой РФ Андрей Борисенко рассказал о том, что предстоит пережить при взлете актрисе Юлии Пересильд и режиссеру Климу Шипенко. А также о том, достаточно ли четырех месяцев подготовки, чтобы отправиться в космос на две недели.