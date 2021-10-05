Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 октября 10:55
10:54
Общество
Квашеные огурцы способствуют выведению шлаков и токсинов из организма
10:51
Происшествия
«Это произошло быстро»: убийца студенток в Гае показал, как расправился с девушками
10:47
Общество
Режиссер фильма «Время первых» Киселев рассказал, что вдохновило Шипенко на полет в космос
10:46
Происшествия
В Мордовии задержали руководителя «КС Банка» Владимира Грибанова
10:46
Спорт
Форвард Мбаппе готов завершить карьеру в сборной Франции
10:44
Политика
Британские читатели Express раскритиковали главу «Нафтогаза» за нападки на «СП-2»
10:43
Армия
Корвет ВМФ РФ «Громкий» выполнил учебные стрельбы в акватории Японского моря
10:43
Происшествия
Уголовное дело возбудили после смертельного пожара в районе Чертаново Северное
10:39
Общество
Учащенное дыхание может быть признаком проблем с легкими при коронавирусе
10:37
Общество
Жители Тюмени начали массово скупать «Доширак» на фоне слухов о дефиците
Все новости

Baijiahao: российские Су-35 обратили в бегство самолет ВВС США в ходе воздушной дуэли

  /   Обновлено: 05 октября 2021 09:45
Армия
Baijiahao: российские Су-35 обратили в бегство самолет ВВС США в ходе воздушной дуэли
wikipedia.org  /  Senior Airman Joshua King

Пекин, 5 октября. США довольно часто посылают к российским границам бомбардировщики своих ВВС, однако любая их вылазка неизменно заканчивается бегством.

В публикации китайского издания Baijiahao говорится, что недавно ВКС РФ поднимали в небо три истребителя Су-35 для перехвата американского бомбардировщика B-52, который летел над нейтральными водами Тихого океана в направлении России. Они быстро настигли самолет ВВС США и обратили его в бегство в ходе воздушной дуэли, передает «ПолитРоссия».

«ВВС США любят действовать в оскорбительной для конкурентов манере, откровенно издеваясь над россиянами. Последние не остаются в стороне и довольно жестко пресекают эти издевки», — говорится в статье.

Эксперты напомнили, что B-52 может нести на борту ядерное оружие, поэтому его отправка к российским границам является очень серьезной и опасной провокацией. Любое неверное действие может привести к фатальным последствиям для обеих сторон. В Китае попытались понять, почему США идут на такой риск.

Ответ на этот вопрос оказался довольно прост. Дело в том, что Вашингтон и его союзники ввели против России несколько пакетов экономических санкций, однако они не дали желаемого успеха. Теперь американцам приходится идти на риск и делать ставку на военные провокации, в том числе и с использованием бомбардировщиков.

Ранее сообщалось, что Пентагон напрашивается на жесткий ответ Москвы, активизируя полеты стратегической авиации у российских границ. В Минобороны РФ 26 сентября сообщали о неудачной попытке ВВС США приблизиться к российской госгранице, передает телеканал «360».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Baijiahao: российские Су-35 обратили в бегство самолет ВВС США в ходе воздушной дуэли
китай ввс сша самолеты вкс россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru