Пекин, 5 октября. США довольно часто посылают к российским границам бомбардировщики своих ВВС, однако любая их вылазка неизменно заканчивается бегством.

В публикации китайского издания Baijiahao говорится, что недавно ВКС РФ поднимали в небо три истребителя Су-35 для перехвата американского бомбардировщика B-52, который летел над нейтральными водами Тихого океана в направлении России. Они быстро настигли самолет ВВС США и обратили его в бегство в ходе воздушной дуэли, передает «ПолитРоссия».

«ВВС США любят действовать в оскорбительной для конкурентов манере, откровенно издеваясь над россиянами. Последние не остаются в стороне и довольно жестко пресекают эти издевки», — говорится в статье.

Эксперты напомнили, что B-52 может нести на борту ядерное оружие, поэтому его отправка к российским границам является очень серьезной и опасной провокацией. Любое неверное действие может привести к фатальным последствиям для обеих сторон. В Китае попытались понять, почему США идут на такой риск.

Ответ на этот вопрос оказался довольно прост. Дело в том, что Вашингтон и его союзники ввели против России несколько пакетов экономических санкций, однако они не дали желаемого успеха. Теперь американцам приходится идти на риск и делать ставку на военные провокации, в том числе и с использованием бомбардировщиков.

Ранее сообщалось, что Пентагон напрашивается на жесткий ответ Москвы, активизируя полеты стратегической авиации у российских границ. В Минобороны РФ 26 сентября сообщали о неудачной попытке ВВС США приблизиться к российской госгранице, передает телеканал «360».