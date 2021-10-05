Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 октября 10:55
10:51
Происшествия
«Это произошло быстро»: убийца студенток в Гае показал, как расправился с девушками
10:47
Общество
Режиссер фильма «Время первых» Киселев рассказал, что вдохновило Шипенко на полет в космос
10:46
Происшествия
В Мордовии задержали руководителя «КС Банка» Владимира Грибанова
10:46
Спорт
Форвард Мбаппе готов завершить карьеру в сборной Франции
10:44
Политика
Британские читатели Express раскритиковали главу «Нафтогаза» за нападки на «СП-2»
10:43
Армия
Корвет ВМФ РФ «Громкий» выполнил учебные стрельбы в акватории Японского моря
10:43
Происшествия
Уголовное дело возбудили после смертельного пожара в районе Чертаново Северное
10:39
Общество
Учащенное дыхание может быть признаком проблем с легкими при коронавирусе
10:37
Общество
Жители Тюмени начали массово скупать «Доширак» на фоне слухов о дефиците
10:32
Происшествия
СК рассказал о способах конспирации сбежавшего из ИВС Александра Мавриди
Все новости

Следы неизвестной древней цивилизации обнаружены в Тибете у озера Намцо
Наука
Следы неизвестной древней цивилизации обнаружены в Тибете у озера Намцо
pixabay.com

Москва, 5 октября. Участникам Цинхай-Тибетской научной экспедиции удалось обнаружить свидетельства таинственной древней кочевой цивилизации.

Археологи нашли наскальные изображения при обследовании района тибетского озера Намцо. Также там оказались каменные инструменты и гробницы.

По словам исследователей, представители неизвестной кочевой культуры оставили целый кластер петроглифов на севере Цинхай-Тибетского плато. Анализ рисунков показал, что кочевники тесно контактировали с другими этническими группами, то есть происходил культурный обмен.

«Стили многих наскальных рисунков содержат элементы, характерные не только для ранних тибетцев, но и для ранних ханьцев», — объяснил директор Международного центра изучения наскального искусства Тан Хуэйшэн.

Кроме того, были обнаружены выполненные в виде китайских иероглифов надписи. Все это может говорить о том, что озеро Намцо являлось важным пунктом древнего Шелкового пути, объединяя различные культуры.

Уникальную чашу древнего культа Солнца ранее нашли на раскопках в Эбрайхсдорфе. По словам археологов, возраст древнего клада составляет более 3 тыс. лет.

Российские исследователи, в свою очередь, обнаружили древнюю свистульку. Находка в форме лошадки была сделана при раскопках в Пскове. пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Археологическая проектная школа «Поехали!» открылась в Севастополе. Участие в проекте принимают конкурсанты «Большой перемены», передает «Ридус».

Вернуться назад

Все новости / Наука / Следы неизвестной древней цивилизации обнаружены в Тибете у озера Намцо
раскопки археология тибет
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru