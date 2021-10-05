Следы неизвестной древней цивилизации обнаружены в Тибете у озера Намцо

Москва, 5 октября. Участникам Цинхай-Тибетской научной экспедиции удалось обнаружить свидетельства таинственной древней кочевой цивилизации.

Археологи нашли наскальные изображения при обследовании района тибетского озера Намцо. Также там оказались каменные инструменты и гробницы.

По словам исследователей, представители неизвестной кочевой культуры оставили целый кластер петроглифов на севере Цинхай-Тибетского плато. Анализ рисунков показал, что кочевники тесно контактировали с другими этническими группами, то есть происходил культурный обмен.

«Стили многих наскальных рисунков содержат элементы, характерные не только для ранних тибетцев, но и для ранних ханьцев», — объяснил директор Международного центра изучения наскального искусства Тан Хуэйшэн.

Кроме того, были обнаружены выполненные в виде китайских иероглифов надписи. Все это может говорить о том, что озеро Намцо являлось важным пунктом древнего Шелкового пути, объединяя различные культуры.

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