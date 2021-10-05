Аналитик Простаков о сбое Facebook: Глобальные соцсети создают глобальные проблемы

Ситуация в мире напоминает начало затяжного кризиса, а подобные Facebook и Amazon американские цифровые гиганты играют важнейшую роль в современной экономике. Об этом ФАН рассказал эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков, комментируя масштабный сбой сервисов Facebook.

Восстановление работы

Facebook, Instagram и WhatsApp полностью восстановились после крупнейшего в истории соцсетей сбоя. Сервисы были недоступны более шести часов.

На фоне сбоев в доступе к социальным сетям активизировались хакеры. Источники сообщали, что на одном из популярных форумов продавались данные более 1,5 млрд юзеров. Этот «слив» соцсети стал самым большим в истории.

Потери были зафиксированы и у основателя Facebook Марка Цукерберга. Из-за сбоев работы компании он лишился 6,6 млрд долларов и опустился на шестое место в списке Forbes.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Причиной масштабного падения соцсетей назвали проблемы с интернетом. Глава технической службы Facebook Майк Шрепфер принес свои извинения пользователям и сообщил, что специалисты делают все возможное для устранения неполадок.

Глобальные проблемы

Как отметил Сергей Простаков, сбой в работе Facebook и нескольких других соцсетей может быть следствием банальной человеческой ошибки или сбоя в работе критически важной для функционирования аппаратуры. Это уже заставляет задуматься о том, как глобальные соцсети создают глобальные проблемы.

«Однако важен и контекст, в котором все произошло. Крупнейшая утечка данных Facebook — это лишь повторение, правда, гораздо более масштабное, уже случавшегося. Когда такие инциденты становятся частыми, это говорит о колоссальных проблемах внутри компании. В целом это действительно так», — пояснил Сергей Простаков.

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Facebook уже давно не ассоциируется с чем-то новым и модным. Даже поглощенные им перспективные ранее продукты вроде WhatsApp и Instagram проигрывают борьбу за молодежную аудиторию. А сбой в их работе лишь усилит отток пользователей. Этот процесс может продолжаться очень долго, так как аудитория Facebook огромна, но без прорывных идей, которых трудно ждать от компании, ее стагнация неизбежна.

«Кроме того, ситуация в мире напоминает начало затяжного кризиса, а подобные Facebook и Amazon американские цифровые гиганты играют важнейшую роль в современной экономике. Вполне возможно, что интернет-монополистов, играя на упреждение, заинтересованные силы могут уничтожить или поглотить, воспользовавшись их проблемами. Несмотря на то, что сейчас это выглядит фантастикой, стоит помнить, что лидеры предыдущих стадий развития мировой экономики всегда сильно страдали от кризисов, теряя в цене или переходя под контроль других структур», — заключил Сергей Простаков.

При этом Facebook отрицает утечку данных пользователей во время глобального сбоя. Издание Privacy Affairs до этого объявило, что данные 1,5 миллиарда пользователей Facebook выставили на продажу на популярном хакерском сайте. Речь идет об именах, номерах телефонов, адресах электронных почт, id и геолокации.