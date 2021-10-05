Байконур, 5 октября. Космонавт Антон Шкаплеров доложил главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину о готовности к полету космического корабля, на котором полетят актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

Пуск «Союза МС-19» запланирован на 11:55 по московскому времени. Космический корабль отправится с 31-й площадки космодрома Байконур.

«Командир «киноэкипажа» Шкаплеров доложил Рогозину о готовности к полету», — сообщает РИА Новости.

Примерно через девять минут после пуска космический аппарат окажется на околоземной орбите и возьмет курс на Международную космическую станцию. Пересильд и Шипенко проведут на МКС почти две недели. Они вернутся на Землю 17 октября.

Члены «киноэкипажа» займутся съемками фильма «Вызов». Клим Шипенко, говоря о подготовке к работе в космосе, отметил, что процесс строился на освоении как технической, так и бытовой части. По его словам, опытные космонавты объяснили ряд простых вещей, например, как есть и пить.