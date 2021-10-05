Судьбу русского языка на осколках Российской империи обсудят в «Патриоте»

Таблички с призывами говорить только на узбекском языке стали появляться в общественных местах Узбекистана. Ранее местный журналист раскритиковал депутата за использование русского языка, потребовав приходить на пресс-конференции с переводчиком. Это уже не первый случай, когда критикуют русскоязычных граждан республик Центральной Азии. Похожие инциденты уже происходили в Киргизии и Казахстане. Эксперты уверены, что русскоговорящие становятся чужими в регионе из-за демографических изменений и использования определенными силами националистических настроений.

Как России следует реагировать на такие инциденты: лишать визы, арестовывать счета, привлекать к уголовной ответственности? Кто инициирует подобные конфликты: местные националисты или иностранные спецслужбы? Не прослеживается ли аналогия с Украиной, где впервые появились «мовные патрули»? Насколько актуально знать русский язык мигрантам из Узбекистана? Действительно ли в стране больше десяти тысяч школ с русским языком обучения — 15% от всех учебных заведений? Что с русским языком у соседей: в Казахстане и Киргизии?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответит учредитель автономной некоммерческой организации (АНО) «Мадад» Азиз Сайибов. Эфир пройдет во вторник, 5 октября, в 14:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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