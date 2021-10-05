Газ в Европе рекордно подорожал до 1230 долларов за тысячу кубометров

Москва, 5 октября. Цена газа на европейском рынке вновь побила исторический рекорд, превысив отметку в 1230 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

При этом ранее фьючерсная стоимость газа в Европе, почти достигшая в понедельник 1200 долларов за тысячу кубометров, на новостях по «Северному потоку — 2» падала ниже 1130 долларов. Датское энергетическое агентство объявило, что одна из ниток российского трубопровода соответствует всем условиям для эксплуатации, включая требования по сертификации проекта.

Завышенные котировки на природный газ в Европе со временем отразятся на других товарах и услугах. Издержки европейских производителей, по данным экспертов, растут из-за газового энергокризиса, что, в свою очередь, создает рискованные перспективы для других отраслей и может выразиться в повышении цен в будущем.