Берлин, 5 октября. Немецкая газета Die Wel выпустила материал о закачке газа в первую нитку газопровода «Северный поток — 2», читатели позитивно восприняли новость.

Ранее в компании Nord Stream 2 AG сообщили, что началось заполнение газом первой нитки трубопровода, это необходимо для достижения давления и дальнейшего тестирования системы, пишет НСН. Заполнение нитки ресурсом происходит с российской площадки. Работы на второй нитке «СП-2» продолжаются.

Немцы с восторгом восприняли новость о заполнении нитки газом. Люди пишут, что газопровод гарантирует надежность поставок из России.

«Россия — надежный партнер, который всегда выполнял свои договорные обязательства, даже во времена холодной войны», — написал комментатор под ником hermangerman.

«Хорошая новость в тяжелое время!» — поддержал его еще один читатель.

Немцы поприветствовали начало работы газопровода и поддержали запуск газопровода.

«С геостратегической точки зрения это успех для Германии. Понятно, что это не нравится "атлантистам" от политики», — написал один из комментаторов.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что американская сторона не изменит позиции по поводу российско-немецкого газопровода «Северный поток — 2», несмотря на то, что проект уже достроен. Вашингтон по-прежнему воспринимает «СП-2» как «российский геополитический проект», отметил он.