Любимыми подарками российских педагогов ко Дню учителя оказались ручные поделки

Москва, 5 октября. Самыми ценными подарками ко Дню учителя российские педагоги считают поделки, созданные руками школьников, выяснилось в ходе опроса.

Исследование провели маркетплейс СберМаркет и агентство ResearchMe. Аналитики опросили 1,2 тыс. педагогов и родителей учеников. Так, 58% респондентов среди учителей сообщили, что самыми ценными для них являются подарки, которые школьники сделали своими руками.

Также учителя рады получить сертификаты на различные услуги или в косметические магазины. Такое мнение выразили 41% женщин и 21% мужчин. Бытовую технику и гаджеты предпочитают получать в подарок 19% мужчин и 9% женщин. При этом самыми нежеланными подарками оказались цветы, которые дорого стоят, но быстро вянут, отметили 47% опрошенных.

День учителя отмечается в России 5 октября. Он совпадает с международным праздником педагогов, который учредила ЮНЕСКО в 1997 году.