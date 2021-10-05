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Итоги конкурса имени гениального композитора Андрея Петрова подведут в Петербурге
Общество
Итоги конкурса имени гениального композитора Андрея Петрова подведут в Петербурге
vk.com  /  Фонд Андрея Петрова

В субботу, 9 октября, в Большом зале Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии состоится финал XV Открытого конкурса композиторов им. А. П. Петрова в номинации «Песня и эстрадный романс». Впервые в истории конкурса вводится специальная номинация «Андрей Петров XXI века» на лучшую авторскую версию (кавер) песни Андрея Петрова.

О ходе конкурса в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» расскажет дирижер, художественный руководитель фестиваля Сергей Поляничко. Брифинг пройдет во вторник, 5 октября, в 13:00.

Напомним, Андрей Павлович Петров — выдающийся представитель петербургской творческой интеллигенции, народный артист СССР, лауреат государственных премий СССР и РФ, почетный гражданин Санкт-Петербурга. Он продолжил в своем творчестве традиции русского музыкального искусства. В его произведениях представлены многие музыкальные жанры: от балетов и симфоний, знакомых слушателям в нашей стране и за ее пределами, до популярнейших мелодий песен и романсов из полюбившихся многим кинофильмов. Музыка его знакома всем россиянам и любима с детства, она стала символом целой эпохи.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

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