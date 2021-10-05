Доллар растет к рублю в ходе торгов Мосбиржи

Москва, 5 октября. Американская валюта дорожает по отношению к рублю после открытия Мосбиржи. Евро сохраняет стабильные котировки.

Курс доллара поднялся до 72,54 рубля. В начале торгов на Московской бирже он поднялся на 3,75 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня.

Котировки евро остаются без изменений — валюта держится на уровне 84,25 рубля, сообщает ТАСС со ссылкой на сведения биржи.

Российская валюта остается недооцененной на валютном рынке. Одной из причин для этого стала геополитическая напряженность. Такого мнения придерживается доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.