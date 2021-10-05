Эта зима не будет ставить двоек. Роман Носиков об уроках, которые нужно выучить как можно скорее

Одно время, среди коммунально-бытовой разрухи, у юмористов в большом ходу была шутка про то, что в России после осени внезапно и неожиданно наступила зима. Намекалось при этом на то, что коммунальные службы страны оказались опять не готовы к совершенно заурядному событию, которое обязаны были ожидать, ибо его даже не нужно предсказывать в силу его неизбежности.

Было смешно.

Но вот идет зима 2021–2022 года.

«Энергетический кризис в Западной Европе летом этого года был вызван преждевременным выводом из эксплуатации сотен электростанций, работавших на угле и природном газе, ради того, чтобы поставить эти страны в чрезмерную зависимость от энергии ветра и — в меньшей степени — энергии солнца. Ирония состоит в том, что этот кризис в Европе разворачивается как раз в тот момент, когда спикер палаты представителей Нэнси Пелоси (Nancy Pelosi) и демократы Конгресса стараются провести свой масштабный законопроект на 3,5 миллиарда долларов, который во многом призван воссоздать европейскую модель на территории Соединенных Штатов, — пишет Forbes. — Положение Европы ухудшилось еще и потому, что Россия отреагировала на ее возросшую потребность в природном газе ограничением собственного экспорта в Европу, что еще сильнее подстегнуло рост цен. Как будто, чтобы проиллюстрировать то отчаянное положение, в которое эти правительства сами себя поставили, их неспособность найти адекватные источники поставок природного газа не оставила им иного выбора, кроме как вновь запустить угольные электростанции. Как отметила Наташа Тюрина (Natasha Tyrina), аналитик в Wood Mackenzie, в своем интервью агентству Bloomberg, проблема заключается в том, что и здесь Россия является единственным потенциальным поставщиком, способным предоставить необходимые объемы угля для того, чтобы грядущей зимой в домах европейцев были свет и тепло».

Какая неожиданность. Как тут не вспомнить «план Путина» по замораживанию европейцев, который он изложил им прямо в лицо примерно лет эдак семь назад:

«Я не хочу это никак комментировать, но не понимаю, чем топить будете? Газа вы не хотите, атомную энергетику не развиваете. Дровами топить будете? За дровами в Сибирь надо ехать. У вас же и дров нет».

Да он издевается!

В смысле «предупреждал»? Это же Путин. А согласно кодексу западных ценностей, если Путин что-то говорит — нужно поступать строго ему назло. Значит, он знал, что Европа поступит назло, и специально все подстроил.

kremlin.ru / Администрация президента России

Смешно.

Зима близко.

По германскому телевидению начали гонять социальную рекламу о том, как выживать без отопления. Нужно сделать кустарную печку из цветочных горшков, заклеить окна фольгой, одеться и пригласить соседей.

Смешно?

Ну, кому-то, может, и да, а вот тем, кто застал перебои с теплом в 90-х, — нет. Кто-то из нас, может быть, и злорадствует над страхами доселе сытых и обогретых европейцев, но большинство из тех, кто помнит, как в собственной квартире соскребать иней со стекла замерзшими пальцами, детей на ночь в шапке и куртке укладывать — не смеются.

Зима близко.

Цена газа на Украине достигла 1500 долларов за 100 кубов.

Закачка газа в хранилища из-за того, что тот в Венгрию пошел в обход Украины, прекращена.

Зеленский, говорят, снизошел до встречи с Путиным. Наверное, Крым будет требовать. Доказывать «сильную наглость» украинской политики. А что? Он может.

Наверное, здорово Зеленский с Коломойским померзнут этой зимой. Или нет? Небось, как шелковые станут выполнять все минские договоренности, мир наступит. Или наоборот?

Голод близко.

Инфляция все быстрее поедает доходы населения во всех странах. Нехватка энергии сказалась на производстве и логистике продуктов питания. Прилавки США и Британии пустеют.

Скоро не будет хватать хлеба.

Это пишет Bloomberg:

«Запасы зерна сокращаются, а перспективы его производства в самых разных местах мира — от Северной Америки до России — становятся все более неутешительными. Между тем миру будет нужно все больше пшеницы».

ФБА «Экономика сегодня» / Евгения Авраменко

Россия в этом году сократила не только экспорт газа, чтобы запастись им на нашу северную зиму, но и экспорт зерна. Ни то, ни другое не вызвало понимания у Запада.

Россию обвинили в организации голода и энергетическом шантаже.

Россия понимается ими как источник их собственного благосостояния. Россия, которая существует для себя, для них есть бунт, который нуждается в подавлении. России надо объяснить ее место, а если не желает понимать — принудить ее занять это место силой.

Они считают, что у них есть их благородное право — право первой ночи с нашими ресурсами.

То, что силы на это нет, Россия стала для них слишком сильна, а они — ослабли, есть не что иное, как некая «порча мира», наведенная русским злым колдовством — вмешательствами, дезинформацией, неправедным применением ресурсов.

Злая же магия может быть побеждена только ритуалами добра — наложением санкций, борьбой за демократию и экологию.

Они не хотят договариваться. Они хотят добиться того, что считают своим.

Иран и Азербайджан стягивают войска к границам. Участились обстрелы Донбасса.

facebook.com/pressjfo.news / Операция объединенных сил

Война — всегда рядом.

Ни ЕС, ни ВОЗ до сих пор так и не зарегистрировали ни одной из российских вакцин от коронавируса. Тем временем мир и Россию вместе с ним накрывает новая волна пандемии.

Каждый день в России заболевает по 25 тысяч человек. Около 800 — умирает.

При этом компания вакцинации в России пробуксовывает. Огромное количество наших сограждан не принимает на себя ответственность за свою жизнь и жизни своих близких.

На Украине и в странах третьего мира (хотя — в чем теперь разница?) люди умирают из-за того, что политики или бедность лишили их доступа к вакцинам.

У нас люди умирают потому, что считают себя умнее других.

Если сложить все вместе — нехватку продовольствия, холод, явное нарастание интенсивности военных конфликтов, пандемию — то становится ясно, что мы переживаем облегченную тренировочную версию Апокалипсиса в его четырьмя всадниками — Мором, Голодом, Войной и Смертью.

И я не думаю, что это случайность.

Запад отвратителен в своем лицемерии. И то, что он сейчас получает, он, наверное, заслужил.

А то, что получаем мы, это нам — незаслуженно? Мы — ни в чем не виноваты?

Случайностей не бывает.

Все происходит по какой-то причине.

Есть причины для холода в домах Европы. Но есть причины и для ежедневных 800 смертей в России.

Мы все должны выучить свои уроки.

Эта зима не будет ставить двоек и отправлять на переэкзаменовку. Ни нас, ни тех, кто нам дорог, ни тех, за кого мы несем ответственность.

Я надеюсь, вы это понимаете.

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