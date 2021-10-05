«Ведомости»: Facebook удалила запрещенный в России контент по требованию РКН

Москва, 5 октября. Американская компания Facebook убрала запрещенный в России контент из одноименной соцсети и приложения Instagram по требованию Роскомнадзора (РКН).

Блокировка запрещенной информации не освобождает Facebook от штрафа, размер которого составляет одну десятую от оборота компании в России. Роскомнадзор обязал корпорацию избавиться от непотребного контента в первые сутки после вынесения предупреждения, однако Facebook нарушила эти сроки.

Компания пошла навстречу российским властям уже после вызова своего представителя в РКН и составления протокола, передает газета «Ведомости». В документе, составленном 4 октября, говорится о девяти публикациях в Facebook и Instagram, нарушающих законодательство России.

«Всего на текущий момент неудаленными остаются 1 043 материала в Facebook (направлено 7 600 уведомлений) и 973 — в Instagram (направлено 3 500 уведомлений)», — цитирует газета представителя РКН.

Под удар РКН может попасть компания Google LLC, которая отвечает за видеохостинг YouTube. В надзорном органе считают, что сервис систематически нарушает требования по удалению запрещенного контента.