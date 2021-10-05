Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 октября 09:27
09:26
Общество
Диетолог Андреев перечислил продукты, которые нельзя есть переболевшим COVID-19
09:26
Происшествия
Жительница Подмосковья переспала с грабителем и сдала его полиции
09:24
Происшествия
Жителей села в Лазаревском районе Сочи эвакуируют из-за схода селя
09:22
Общество
Синоптик Леус пообещал петербуржцам потепление до +14 градусов 5 октября
09:22
Экономика
Доллар растет к рублю в ходе торгов Мосбиржи
09:18
Общество
Врач Рябкова заявила, что постковидный синдром чаще наблюдается у молодых пациентов
09:11
Происшествия
Школьница погибла под колесами трамвая в Екатеринбурге
08:58
Общество
«Ведомости»: Facebook удалила запрещенный в России контент по требованию РКН
08:56
Общество
Госкомиссия утвердила запуск «Союза» с киноэкипажем на борту
08:53
Шоу-бизнес
Критик Соседов предрек провал воссоединившейся группе «Тату»
Все новости

«Ведомости»: Facebook удалила запрещенный в России контент по требованию РКН
Общество
«Ведомости»: Facebook удалила запрещенный в России контент по требованию РКН
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 5 октября. Американская компания Facebook убрала запрещенный в России контент из одноименной соцсети и приложения Instagram по требованию Роскомнадзора (РКН).

Блокировка запрещенной информации не освобождает Facebook от штрафа, размер которого составляет одну десятую от оборота компании в России. Роскомнадзор обязал корпорацию избавиться от непотребного контента в первые сутки после вынесения предупреждения, однако Facebook нарушила эти сроки.

Компания пошла навстречу российским властям уже после вызова своего представителя в РКН и составления протокола, передает газета «Ведомости». В документе, составленном 4 октября, говорится о девяти публикациях в Facebook и Instagram, нарушающих законодательство России.

«Всего на текущий момент неудаленными остаются 1 043 материала в Facebook (направлено 7 600 уведомлений) и 973 — в Instagram (направлено 3 500 уведомлений)», — цитирует газета представителя РКН.

Под удар РКН может попасть компания Google LLC, которая отвечает за видеохостинг YouTube. В надзорном органе считают, что сервис систематически нарушает требования по удалению запрещенного контента.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Ведомости»: Facebook удалила запрещенный в России контент по требованию РКН
Facebook роскомнадзор instagram
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru