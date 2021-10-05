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Госкомиссия утвердила запуск «Союза» с киноэкипажем на борту

  /   Обновлено: 05 октября 2021 09:19
Общество
Госкомиссия утвердила запуск «Союза» с киноэкипажем на борту
roscosmos.ru  /  Пресс-служба Роскосмоса

Москва, 5 октября. Ракета-носитель «Союз-2.1а» выведет на орбиту Земли пилотируемый корабль с киноэкипажем, состоящим из трех человек.

В его состав вошли космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Запланированный пуск состоится 5 октября с 31-й площадки космодрома Байконур. Примерно через девять минут космический аппарат окажется на околоземной орбите и возьмет курс на МКС.

«Госкомиссия приняла решение на заправку ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-19" топливом и пуск. Он запланирован в 11:55:02 мск», — говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.

Члены экипажа займутся съемками фильма «Вызов». Режиссер кинокартины рассказал о процессе подготовки к полету в открытый космос, который затронул не только техническую, но и бытовую часть. По его словам, опытные космонавты объясняли как надо пить, есть, ходить в туалет и не только.

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