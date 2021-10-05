Критик Соседов предрек провал воссоединившейся группе «Тату»

Москва, 5 октября. Известный музыкальный критик Сергей Соседов считает, что воссоединение культовой когда-то группы «Тату» не принесет успеха.

По мнению Соседова, попытка Юлии Волковой и Лены Катиной напомнить о себе вряд ли закончится чем-то хорошим. В беседе с Пятым каналом он подчеркнул, что воспоминаний об успехе недостаточно, чтобы вернуть к себе любовь публики. Кроме того, одна из участниц дуэта демонстрирует слабые вокальные способности.

«Юлия Волкова вокально в не слишком хорошей форме, мягко скажем. Так что я не верю в успех этого дуэта при воссоединении», — сказал Соседов.

Запрет автора песен «Тату» Сергея Галояна исполнять главные хиты музыкального коллектива лишь ускорит неизбежный провал, считает критик. Он напомнил, что в случае нарушения девушки должны будут отчислять деньги продюсеру.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев высказался о воссоединении когда-то культовой группы. По его мнению, «Тату» не ждет оглушительный успех, но возвращение дуэта в шоу-бизнес можно назвать самым быстрым способом заработать. Он считает, что исполнительницы могут обогатиться не только на выступлениях, но и с помощью дорогостоящих рекламных контрактов, публикаций в соцсетях.