Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 октября 09:27
09:24
Происшествия
Жителей села в Лазаревском районе Сочи эвакуируют из-за схода селя
09:22
Общество
Синоптик Леус пообещал петербуржцам потепление до +14 градусов 5 октября
09:22
Экономика
Доллар растет к рублю в ходе торгов Мосбиржи
09:18
Общество
Врач Рябкова заявила, что постковидный синдром чаще наблюдается у молодых пациентов
09:11
Происшествия
Школьница погибла под колесами трамвая в Екатеринбурге
08:58
Общество
«Ведомости»: Facebook удалила запрещенный в России контент по требованию РКН
08:56
Общество
Госкомиссия утвердила запуск «Союза» с киноэкипажем на борту
08:53
Шоу-бизнес
Критик Соседов предрек провал воссоединившейся группе «Тату»
08:39
Происшествия
Пешеход-нарушитель обронил килограмм героина перед машиной ДПС под Новосибирском
08:11
Происшествия
Подозреваемый в убийстве трех студенток в Гае признал вину
Все новости

Критик Соседов предрек провал воссоединившейся группе «Тату»
Шоу-бизнес
Критик Соседов предрек провал воссоединившейся группе «Тату»
Prt Scr youtube.com  /  ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Москва, 5 октября. Известный музыкальный критик Сергей Соседов считает, что воссоединение культовой когда-то группы «Тату» не принесет успеха.

По мнению Соседова, попытка Юлии Волковой и Лены Катиной напомнить о себе вряд ли закончится чем-то хорошим. В беседе с Пятым каналом он подчеркнул, что воспоминаний об успехе недостаточно, чтобы вернуть к себе любовь публики. Кроме того, одна из участниц дуэта демонстрирует слабые вокальные способности.

«Юлия Волкова вокально в не слишком хорошей форме, мягко скажем. Так что я не верю в успех этого дуэта при воссоединении», — сказал Соседов.

Запрет автора песен «Тату» Сергея Галояна исполнять главные хиты музыкального коллектива лишь ускорит неизбежный провал, считает критик. Он напомнил, что в случае нарушения девушки должны будут отчислять деньги продюсеру.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев высказался о воссоединении когда-то культовой группы. По его мнению, «Тату» не ждет оглушительный успех, но возвращение дуэта в шоу-бизнес можно назвать самым быстрым способом заработать. Он считает, что исполнительницы могут обогатиться не только на выступлениях, но и с помощью дорогостоящих рекламных контрактов, публикаций в соцсетях.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Критик Соседов предрек провал воссоединившейся группе «Тату»
музыка соседов критика тату провал
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru