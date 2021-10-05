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Пешеход-нарушитель обронил килограмм героина перед машиной ДПС под Новосибирском
Происшествия
Пешеход-нарушитель обронил килограмм героина перед машиной ДПС под Новосибирском
Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

Новосибирск, 5 октября. Сотрудники ГИБДД задержали пешехода-нарушителя, который уронил пакет с героином прямо перед полицейской машиной, когда садился внутрь, передали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Во время патрулирования экипаж полицейских заметил гражданина, который передвигался по обочине дороги со стороны с. Криводановки по направлению в Новосибирск. Автоинспекторы пригласили мужчину проследовать в служебное авто, поскольку тот шел за пределами населенного пункта в одежде без светоотражающих элементов и поэтому нарушал ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ.

Когда мужчина садился в патрульную машину, сотрудники правопорядка заметили, что тот сильно нервничал. У самых дверей мужчина обронил черный полиэтиленовый пакет, в котором оказался килограмм героина.

По факту данного инцидента возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ. Подозреваемый помещен под стражу, ведется расследование.

На днях в аэропорту Барнаула у пассажира изъяли наркотик, который тот замаскировал под кофейные зерна. Задержанным оказался турист из Западной Европы.

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ГИБДД новосибирск наркотики
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