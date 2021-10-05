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Подозреваемый в убийстве трех студенток в Гае признал вину

  /   Обновлено: 05 октября 2021 08:11
Происшествия
Подозреваемый в убийстве трех студенток в Гае признал вину
pixabay.com

Гай, 5 октября. Задержанный по подозрению в убийстве трех девушек в Гае Оренбургской области 29-летний Александр Л. дал признательные показания. Об этом сообщили в суде.

Мужчина был задержан в Орске после преследования. Он пытался скрыться от сотрудников полиции на угнанной машине. Затем он бросил автомобиль и попытался спрятаться на территории детского сада.

Тела двух студенток были найдены на месте пожара в квартире дома, расположенного по улице Молодежной. Еще одну девушку нашли мертвой на улице. Возраст погибших составлял 17, 18 и 19 лет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц» продолжается.

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убийство оренбургская область гай
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