Подозреваемый в убийстве трех студенток в Гае признал вину

Гай, 5 октября. Задержанный по подозрению в убийстве трех девушек в Гае Оренбургской области 29-летний Александр Л. дал признательные показания. Об этом сообщили в суде.

Мужчина был задержан в Орске после преследования. Он пытался скрыться от сотрудников полиции на угнанной машине. Затем он бросил автомобиль и попытался спрятаться на территории детского сада.

Тела двух студенток были найдены на месте пожара в квартире дома, расположенного по улице Молодежной. Еще одну девушку нашли мертвой на улице. Возраст погибших составлял 17, 18 и 19 лет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц» продолжается.