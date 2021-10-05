Массовая автоавария произошла на Третьем транспортном кольце в Москве

Москва, 5 октября. Шесть автомобилей столкнулись на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве. Такие данные во вторник утром привел столичный Дептранс в соцсети.

Дорожно-транспортное происшествие случилось после пересечения Звенигородского шоссе. В результате массовой аварии перекрыли три полосы движения из четырех. На месте ДТП на данный момент работают представители экстренных служб.

«Движение свободно по 1 полосе из 4. Выбирайте пути объезда», — следует из сообщения ведомства в Telegram-канале.

Информации о пострадавших не приводилось. Все обстоятельства и детали произошедшего предстоит установить.

На днях на трассе Казань — Оренбург произошла смертельная авария. В результате ДТП с участием машины дорожной службы погиб пассажир такси, также два человека получили травмы.