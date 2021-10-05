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Минздрав: пожар в инфекционном госпитале в Кирове мог произойти из-за пациента
Происшествия
Минздрав: пожар в инфекционном госпитале в Кирове мог произойти из-за пациента
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Киров, 5 октября. Возгорание в палате отделения Инфекционной клинической больницы в Кирове могло произойти из-за действий одного из пациентов, заявили во вторник в местном Минздраве.

Пламя охватило больничное отделение в ночь на вторник. Подоспевшим на место происшествия спасателям удалось провести эвакуацию 36 человек и спасти еще шестерых. Несмотря на усилия спасателей, в результате пожара два человека погибли. В ликвидации возгорания принимали участие порядка 40 сотрудников МЧС и более 10 единиц спецтехники.

На месте продолжают работать представители экстренных служб. Как сообщали в МЧС России, среди пациентов загоревшейся больницы в Кирове также были зараженные коронавирусом.

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пожар мчс минздрав киров
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